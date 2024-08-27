港女日本住酒店做錯一事慘遭罰款4位數　網民轟不近人情：欺負你

不少港人都喜歡到日本旅遊「返鄉下」，最近有港女在小紅書發了一則貼文，指在日本酒店退房被追加了4620円費用，由於圖片以紅色大字標「我被酒店罰了4600」，看起來相當誇張所以吸引了不少網民留意。



事主夜機到羽田機場，所以預約機場附近的酒店，希望稍作休息，明早再出市區。（小紅書圖片）

事主日前乘坐下午5點航班由香港出發到羽田機場，由於去到當地時間已夜深，他怕錯過最後一班出市區的列車，所以預訂了機場附近的酒店，打算翌日早上退房再出發去市區。由於訂單是上午11點退房，她跟同行友人在翌日上午9點已經起床，二人梳洗化妝配搭一大輪後，趕到自助機退房時，時間已經是11點08分，比原定退房時間晚了8分鐘，而酒店自助機竟然要求她們為延誤8分鐘追加4620円的延長退房費用。

網民因為遲了8分鐘退房而被罰4620円。（小紅書圖片）

事主隨後以「到日本住酒店一定要注意」為題，並於圖片加上紅色大字「我被酒店罰了4600」，到小紅書分享這件事，提醒網民至少要提前半小時退房，結果引起不少網民留言，部份網民認為酒店不近人情，部份網民就認為遲到就理應被罰。

有網民認為遲8分鐘並不會罰款那麼多，質疑事主隱瞞事實，想用搶眼的標題刷流量，於是憑她上載的收據找到涉事酒店，指她的房型原本就是需要在上午9點退房，2人入住追加2小時延長費用恰巧就是4620円，甚至有網民打電話到酒店確認遲8分鐘不會罰款。

👇網民轟事主做假，事主上載訂房收據澄清👇

及後，事主以「關於我被酒店罰了4600」發布了另一則貼文，出示了訂房記錄，指首次訂購的房間的確是上午9點退房，但隨後看到訂房網站提供上午11點退房的房間，她便取消了第1張訂單，改訂上午11點退房的房間，結果退房的時候還是被追加了4620円延長退房費用。事主當場也有向酒店職員查詢，不過對方指要按兩小時費用計算，最終還是被加收了相關的費用。

真相大白後，有網民留言同情樓主，認為「太苛刻了、太不友善」、「擺明欺負你」，也有不少網民認為是酒店誤會她9點退房，建議她向訂房平台查詢，追討延長房間的費用。

要怎樣避免同樣情況發生在自己身上呢？日本酒店退房時間一般是上午9點至11點，除了訂房網站標示的退房時間外，預訂酒店後亦應向酒店確認訂房及退房時間，避免發生類似的不愉快事件。