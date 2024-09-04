日本男團推「特別福利」跟粉絲生BB　爭崩頭道德淪亡！結局神反轉

日本歷年來出產不少偶像團體，ARASHI嵐、AKB48這些團體更是衝出國際。但除了他們之外，日本亦有不少地下偶像團體，他們與粉絲的距離更加接近，特典亦比「主流」團體更加豪華。不過最近有地下男偶像團體推出特典「和我推生孩子」，惹來網民熱議！



粉絲可以與地下偶像有超近距離接觸（ABEMA）

日本有大量地下偶像團體，因為知名度和粉絲數量一般沒有主流偶像團體高，與粉絲的距離就更接近，只要支付錢就可以和偶像拍即影即有、擁抱和壁咚等，因此有不少狂粉。而為了增加去看表演的人，不少地下偶像團體會推出「招待特典」，按粉絲帶來的新客人數量送出相應特典。邀請的人越多，特典就越豪華。

而地下男偶像團體「凍京パラレルGOD神ゼウス」為3週年表演而準備的企劃就引起網民關注。當中除了團體個人的到場粉絲不足50人會有「要去印度與1千個印度人自拍才能回國」、「永生永世不能用社交媒體」和「將整容的鼻子還原」等懲罰遊戲之外，粉絲的招待特典更是豪華。招待1人可以獲得1支美味棒零食，招待25人可以點歌讓偶像翻唱。招待100人可以獲得偶像求婚，招待140人便可以同居。而招待250人則可以獲得最高級特典，「和我推生孩子」！

課金獲得與偶像約會的機會還算常見，但和偶像生孩子這個特典實在刷新三觀。而且不但偶像瘋狂，粉絲也一樣瘋狂。「凍京パラレルGOD神ゼウス」的一名女粉絲就成功招待了288人去看表演，在X上曬出大疊招待手帶和特典劵；放在最頂的正是獲得與偶像生孩子的權利證明。

有女粉絲成功招待288人（X截圖）

那麼他們是否有兌現承諾呢？男團的3週年表演在今年1月31日已經舉行，不過經過了大半年時間，獲得特典的女粉絲並沒有懷孕！該女粉絲日前就開Po講到自己其實早在特典宣佈時，就向團體反映自己想要支持，但與偶像生孩子的特典也實在是太誇張、亦不可能會做，希望可以改成其他特典內容。得到團體同意換特典，她才努力招待近300人去看表演。但招待觀眾後，自己提議的幾個福利卻都被團隊拒絕，指要內部再溝通、讓她等等，沒想到一拖再拖就過了這麼久。

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貼文引起網民關注，當中就有網民就留言撐女粉絲，指男團若「做不到就不要講出口！」。而女粉絲亦講到自己因事件而退坑、發文後，男團方才私訊她補償特典，表示自己現在「就算去了也不知道能不能玩得開心」、「不去又會浪費」，令她傷心痛苦。「凍京パラレルGOD神ゼウス」之後亦發貼文道歉承認錯誤，又指是花時間「整理行程」才會讓女粉絲等那麼久。但道歉並未能撲滅粉絲怒火，亦有網民留言指若不能兌現特典就應該「回水」。不過一開始能想出「和我推生孩子」這個招待特典，也實在是令人匪夷所思啊......