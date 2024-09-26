日本Uniqlo退稅護照畀錯人　職員痛哭！失主上網求救結局竟是...

日本有不少商店買滿約5千日圓便可以退稅，只要帶上護照就可以享受旅客優惠。不過日前有網友到日本Uniqlo購物退稅時就發生悲劇，店員竟然誤將她的護照給了另一個客人，網友不知所措急報警求助，還因此行程大亂。



（Threads截圖）

日前有台灣網友在Threads上發文求脆友幫忙，指自己到京都Aeon百貨一間Uniqlo分店免稅櫃臺付款時，店員竟然將她的護照錯誤地給了另一位客人。她表示當準備辦理免稅的時候，忽然有兩名台灣阿姨走近並指向櫃臺，店員便將護照交給對方。當下網友覺得奇怪，詢問阿姨檢查護照後看到裡面資料的確屬於對方，於是網友便以為自己的護照還在店員手上。

（Threads截圖）

誰知阿姨離開後，店員就問網友要護照退稅，一頭霧水的網友指自己已經將護照給他後，店員卻堅持自己沒有收到。網友立刻飛奔出去找阿姨，但百貨公司太大根本找不到。警方到場後檢查閉路電視，發現就是那位阿姨拿了她的護照，但他們也沒有辦法處理，叫網友翌日再去警署。犯錯的店員也因此在一旁抱頭痛哭。

網友於是開Po求救，希望脆友能幫忙散播消息找回護照，表示「想到都訂好的行程直接毀掉還要辦理好多手續就好崩潰」。又講到當時阿姨有問她紙袋是否要向店員買，懷疑是阿姨指桌上想跟店員拿紙袋，但店員就以為是付款後沒有歸還護照，沒有確認就誤把網友的護照給了對方，而阿姨也不以為意將護照收起。

樓主最終申請臨時護照（Threads截圖）

有不少網民看到貼文後都覺得樓主實在太慘，旅程直接被打亂，批評店員犯這種錯誤非常荒謬，「最想哭的是Po主，你哭甚麼」。亦祝福樓主能儘快找回護照。可惜樓主等了兩天最終還是沒有收到聯絡，在京都大阪兩邊來回跑處理申請臨時護照的程序，並註銷舊的護照，再與家人集合旅遊行程。

至於Uniqlo方面，樓主指事發第二天下午就有電話聯繫她見面並誠心道歉，感受到Uniqlo重視事件，讓人感到放心。他們亦表示會加強員工訓練，並負擔處理護照相關費用及行程的損失作為補償。人在海外丟失護照真的會令人崩潰，更別說不是因為自己失誤，而令到本來安排的其他行程泡湯。因此大家旅行時一定要小心看管自己的護照啊！