日本偶像22歲揭患罕見癌　左腳切逾20cm肌肉出院僅1個月回歸舞臺

日本偶像在台上唱歌跳舞，是不少人眼中最閃亮的存在。不過這些偶像背後也藏有不少辛酸故事。一名24歲的偶像兩年前發現患上罕見癌症三期，逐漸行走困難，甚至被告知可能從此無法跳舞。但她並沒有因此放棄，熬過化療及切除20cm以上肌肉的手術，重返舞台！



（《文藝春秋》圖片）

今年24歲的菅原ひな是偶像團體「ゆるっと革命団」的成員之一，兩年前她在左腳上被診斷出患有罕見癌症「滑膜肉瘤」，令她跳舞時痛得無法動彈。為了治療她一度暫停偶像活動，過上孤獨的入院生活、與病魔戰鬥。

（文藝春秋）

痛得無法動彈才求醫

在日媒文春的訪問中，菅原講到其實在被診斷出癌症的一年前她已經發現腫塊。不過因為從小左腿就經常出現腹股溝疝；腹部韌帶或臟器突出，她並沒有多加理會。直至後來開始腰痛，惡化至跳舞20分鐘後痛得無法動彈才求醫。照磁力共振MRI後發現可疑，被轉介到醫院抽取組織檢查，兩星期後就被確診惡性滑膜肉瘤3期。

菅原被醫生告知她有可能以後再無法跳舞，這時她亦已經變得十分虛弱，走10米路就上氣不接下氣。為了接受治療菅原回到家鄉新潟，開始歷時4個月的住院生活，並接受合併使用兩種抗癌藥物的治療。但連續用藥5天後，菅原開始出現噁心、頭暈、味覺喪失，以及發燒、白血球數突然下降等副作用，因此每天都要注射預防感染。

切除左大腿逾20厘米肌肉

由於當時正值新冠病毒流行期間，菅原無法與任何人，甚至是家人見面。她講到自己的動力來自每週舉行兩至三次的線上粉絲會，在他們的鼓勵下接受移除腫瘤的手術，切除了左大腿逾20厘米肌肉。術後菅原接受了2個星期的復康治療，在2023年1月正式出院，當時左腿還因手術腫脹至原來的1.5倍左右，無法正常活動，令她意識到自己在這種狀態下絕對無法跳舞。

不過菅原出院後僅1個月便成功回歸舞台，並非因為她努力接受物理治療，而是腿部在日常生活中自己慢慢恢復，稱得上是奇蹟般的康復。可是因為手術後菅原左腿只剩1條大血管，她需每日吃稀釋血液的藥物改善血流，每兩三個月也要到醫院接受檢查。

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曾不敢穿短裙演出

下半身的活動受到限制，菅原不能像以前一樣跑步、跳舞，於是她更用力的用上半身表現。為了不讓觀眾看出自己曾患病，比診斷出癌症前更全力跳舞。有時候甚至激烈得連假髮也差點飛走。菅原亦分享到自己在回歸初期曾經因為覺得傷疤不該給別人看，用絲襪和長裙將手術傷痕它藏起。但自一次演出鼓起勇氣穿短裙，有參加粉絲講到「你的傷疤看起來很有型，是你努力的證明」後，菅原就不再隱藏傷疤，自信地站在舞台上。

在22歲之齡被診斷出患癌，更被醫生講到可能無法再跳舞、斷送偶像生涯，相信菅原當時也有很多不安。不過她並沒有因此退縮，甚至出院後僅1個月就回歸舞台，實在是十分厲害啊！