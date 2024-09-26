日本美女設計師用IKEA購物袋整裙　仲有迪士尼偶像服！網民：想買

網絡上有不少創意人材，為網民帶來新奇作品。最近一名日本服裝設計師的貼文就在X上瘋傳，因為她竟然將IKEA標誌性的藍黃色購物袋製作成一條裙，還配上同款袖套背心，令不少網民心動。



日本服裝設計師塩川夏子日前在X上分享自己設計的一套服裝。當中她使用居家用品品牌IKEA（宜家家居）標誌性的藍黃色購物袋作為材料，製作了一條束腰吊帶裙，還配上同款背心袖套。

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她在YouTube頻道上亦分享了從畫設計圖至裁剪布料並縫合等的完整過程。為了製作IKEA裙她準備了6個不同大小的購物袋，割除邊角、拆除手挽帶和拉鍊，再按圖紙裁剪所需材料縫合。標籤縫在心口位置，又將拆下來的手挽帶縫在膊頭及腰部等數處作點綴。

有不少網民就大讚塩川的設計好看，像是女子偶像團體的演出服，亦有人形容像是虛擬歌手初音未來會穿的服裝。塩川之後亦貼出IKEA裙的上身圖，模特坐在購物車裡，看上去簡直就像是時尚雜誌的一頁。

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其實這並不是塩川第一次用購物袋作為設計的原材料。除了IKEA之外她還曾用過日本迪士尼、環球影城、Tower Records、Starbucks和KitKat等品牌的購物袋和包裝製作服裝，就像將品牌擬人化、非常獨特。甚至還用過K-pop女團LE SSERAFIM的卡包包裝和動漫一番賞及周邊作原料，成功將偶像著上身。雖然塩川製作的這些衣服並不出售，但不知大家又會不會有興趣穿上呢？