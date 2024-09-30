港女忍淚曝內地捱車撞受傷　反被對方「班馬」亂指控：話我有責任

很多香港人都喜歡北上消費，近年更有不少港人到內地發展，透過社交平台分享內地的食玩買資訊。早前，港人KOL在四川成都旅遊不慎遇上交通意外，她在交通燈綠燈的情況下過馬路，期間被一輛電單車撞到。她隨後往醫院檢查，豈料電單車司機的家人竟然在醫院攔下她，意圖要她和解不追究——



香港網紅「香港的曦逸」主要在在內地平台抖音、小紅書。（抖音截圖）

香港網紅「香港的曦逸」主要在在內地平台抖音、小紅書，分享她一個人在內地旅遊的經歷。最近，她第一次去四川成都旅遊，結果旅遊的途中就發布了一條影片，標題寫上「香港人在四川被車撞，被當地人圍繞被迫和解」，原來在當地遇上了交通意外。

「在綠燈的斑馬線上，被一輛摩托車撞倒，可能是文化差異，就被認為我都有責任。」她指當時斑馬線正綠燈，有一輛電單車突然撞向她，電單車司機亦整個人從車上跌在地上，事後司機指自己「臉上很痛苦」、「令她受傷了」，更問曦逸索取電話，直指如果她（電單車司機）身體出事就會找曦逸「談賠償」。由於當時剛剛差一點被車輾過，曦逸心有餘悸，所以就直接把電話號碼告訴她。

香港網紅「香港的曦逸」日前一個人遊成都時被電單車撞倒。（小紅書影片截圖）

事後，曦逸開始感到肚子傳來劇烈的痛楚，於是去醫院照CT，期間有幾個男人（估計是司機的家人）去醫院找她，並指責她有問題，說了一些「不好的說話」，直指「縣城跟出面不同，縣城有縣城的規矩」，她在影片中一邊忍著眼淚，一邊強調「我是受害者，我想在香港，乃至我平時常去的深圳，乃至全世界我覺得，在這個情況之下被撞，我絕對是一個受害者」。但最終她說出放棄追究，那些司機的家人才讓她離開。

由於她覺得身體越來越痛、而且不停有當地的電話號碼致電給她，加上早前在醫院受到對方家人滋擾，令曦逸擔心那些人會找上門，最終決定致電成都110報警。接線生跟她在電話錄了口供、跟她確認情況後，便馬上派出公安找她。公安得知她身體不適，第一時間把她載到醫院急症室重新接受檢查，並陪伴她直至檢查結束，幸好身體正常沒事，醫生更開藥給她治療。至於司機家人的滋擾，公安再三跟她強調可以放心。「我再次多謝成都的警方、接線生小姐姐、醫院的護士和醫生，很多謝所有人。」

當晚發現大脾已經變瘀。（小紅書影片截圖）

她在遇到交通意外及報警後，都有拍攝影片講及自己的感受，並上載至社交平台抖音、小紅書及Bilibili，大部份網民看完她的影片後，都留言安慰她，部份留言指「西南西北一定要結伴同行，可以報一啲5、6人團，起碼出咩事有人照應」、「只要是在斑馬線上撞到行人，就該是電動車全責！」 、「太善良了，居然不報警，善良還被恐嚇」、「一個女孩子語言不通、碰上這樣的事情確實會嚇成那個樣子。」

不過大部份網民都提醒她，如果遇到類似的事件，第一時間就要報警，並要求醫院驗傷，「在內地發生車輛事故一定要第一時間報警，並且可以用手機把肇事車輛車牌號碼拍下來以防肇事逃逸，如果對方有言語攻擊威脅等，還可以拍視頻取證，然後等待警察到來！」

資料來源：小紅書@香港的曦逸