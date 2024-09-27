港女超抵價買日本來回機票過聖誕節　男友細仔看航班資料超崩潰

每逢大時大節都是旅遊旺季，例如聖誕節、農曆新年、復活節等等，不過隨著航空業復甦，出現航空公司百鳥爭鳴的情況，偶爾也可以用相對合理的價錢入手旺季的機票，最近有事主在threads分享女友訂到聖誕來回東京「平機票」的截圖，但不少網民仔細看航空資料時，也忍不住笑出來。



女朋友買了來回日本東京的機票想給男朋友驚喜，結果誤變成驚嚇。（《Silent劇照》）

事主在threads上分享了一張「東京來回機票」的航空截圖，指他的女朋友興高采烈地分享，搶到「好平」的東京機票，可以在12月24日至1月6日去日本過聖誕及新年。他一看女朋友傳來的航班資料的截圖，下一秒就崩潰！這簡直是災難級的惡夢呀！

大家能夠從出航班資料上看出問題嗎?（threads截圖）

乍眼一看，航班資料好像沒有問題，不過仔細看就會發現「佢掉轉咗嚟買」！原來機票是2024年12月24日在成田國際機場出發到香港國際機場，再在2025年1月6日折返成田國際機場！去程的地點和回程的地點徹底地調換了！事主自嘲「由日本六本木燈飾變成$5000落街香港睇燈飾」。他發文同時向網民求助，看看有沒有解決辦法。

原來是把出發地和目的地調轉了！（Threads圖片）

網民憑截圖的顏色已經猜出事主乘搭的航空公司為香港快運，並幫他到香港快運官網查看條款細則，指航空公司不允許更改出發地／目的地，但可以支付港幣580元更改日期／時間。不過網民就有其他另類建議，例如再買1套由香港到日本的來回機票「一頭一尾買多個來回，湊成去兩次日本」，或者買1張單程飛東京的機票提早出發「買張單程飛東京，最尾HKG去NRT嗰程No show」、「唔用嗰張都可以試下申請退錢，睇下扣埋手續費執唔執得返個稅」。

男友看完航班資料超崩潰（《晚吹404_886流量密碼》截圖）

很多網民都在事主的thread上留言，「第一次見人會掉轉咗來回嚟買機票」、「咁唯有扮日本遊客啦」、「好明顯你條女想去2次啦」，正所謂感情問題一律建議分手，也有不少網民邊食花生、邊留言：「女朋友同張機票處理方法一樣：『飛咗去（佢）先』」，也網民請事主不要分手「有咁嘅女朋友真係要好好珍惜，唔好分手放返出嚟害人」也有網民質疑真假，因為從日本出發的機票會以當地貨幣結帳，所以這張機票需要以日元結帳，應該在付款當下已經發現問題，事主再貼一張票價及收費，再引述女朋友的說法：「用yen比咪好抵，依家yen咁低」

有網民質疑貼文真假，樓主再補一張收費詳情的截圖。(threads圖片）

事主沒有透露解決方法，不過就有提及到在香港過聖誕的行程：「最終決定plan一個香港行程，12月25號昂坪360、12月26號尖東睇燈飾、12月27號睇熊貓、畀一個香港聖誕遊佢，以示警惕！」