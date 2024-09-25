網民怒數全港最臭地區Top 5　有一區要長期閉氣：以為自己踩屎！

香港雖然叫做香港，但仍有好多地方臭氣逼人，近日就有位網民一出辦公室吸入臭氣有感而發，表示香港有不少地方長期都很臭，更力數五大香港最臭地方，「真係好反胃，差啲連飯都唔想食」。



香港討論區截圖

近日有網民在香港討論區發文，以「話晒都叫香港，但香港好多地方都好臭」，表示雖然香港名為香港，但並不如地名一樣「香」，反而有些地方臭氣逼人，樓主自己在食飯期間出辦公室大廈就瞬間吸入臭氣，「因為附近有垃圾站，嗰陣臭味湧埋嚟」，更表示自己「真係好反胃，差啲連飯都唔想食」，有感而發覺得其實香港有很多地方都很臭，更力數五大臭地方，「真係次次都忍住唔呼吸行過去」。

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1.沙田污水處理廠，近城門河

被譽為新城市規劃「天花板」的沙田區，在今年五月污水喉管發生故障，令區內多個屋苑，由沙田到馬鞍山一帶都聞到惡臭，更有網民當時形容遇上「百年一遇屎臭」，雖然當時及時處理，但仍有不少人認為城門河附近仍殘留臭味，有網民「以為阿仔瀨屎」、「以為自己踩屎」。

2.元朗明渠

位於元朗市中心的元朗臭河，雖然帶給附近居民以及食肆困擾，但亦成為元朗地標之一，臭河全程1.2公里長，而臭味是源於區內豬場非法排放污水以及家禽排泄物，使明渠發出陣陣惡臭，但對於元朗臭河的臭味，網民反應亦相對兩極，有人認為元朗臭渠臭味相對能夠接受「元朗臭渠，好像無乜味」。

3.長沙灣海濱公園

長沙灣海濱公園全長只有280米，被嘲為「海濱短廊」，雖然有不少市民都關心海水臭味問題，「長沙灣新商場過海邊，臭到嘔」，但比起荃灣海濱公園，不少網民都認為長沙灣海濱公園「小巫見大巫」。

4.荃灣海濱公園

荃灣海濱惡臭超過20年，臭味主因駁錯渠，個案高達70宗，位置分別在荃灣大涌道、大河道和馬頭壩道附近，同時經3條大型雨水渠流出大海造成臭味，雖然在修復後臭味明顯減少，但臭味依然存在，「荃西個西海真係超臭」。

5.觀塘

觀塘協和街協和大廈和對出行人道一帶，長期受污水口的抽氣影響而發出惡臭，加上觀塘一向人口密集，大部份行人道路都在車路旁邊，令觀塘亦廢氣密集，更有人形容「身處觀塘先會明白咩叫人口密度高，啖啖都係廢氣」。

《藍色海洋的傳說》劇照

樓主更表示近日濕度接近90％，「仲要係無風既日子，真係好難聞」，更勸喻大家如果買樓前要想清楚，要留意單位附近的空氣污染同懸浮微粒標準，否則會直接影響生活質素，「仲要個地方買黎長期住既話，都幾影響到生活」，而帖文亦引來部份網民留言討論，「好多海邊都好臭，仲有維港尖東對出，好多人釣魚個度都好臭」、「香港都係個名嚟啫」、「坐地鐵都覺得臭啦，有啲人嘅汗味好似幾日冇沖涼」。