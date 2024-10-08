遊日注意！日本電車癡漢網上組團性侵　脫受害人內褲！男人都中招

日本電車癡漢的問題相信大家都有聽過，不過近年雖然加強安全意識，個案並沒有減少。日前有日媒就報導指，癡漢問題出現惡化現象，竟然還有癡漢在網上集合同好，組團包圍目標肆意侵犯。



(《Friday》)

據日媒《Friday》報導指，即使癡漢成為日本社會問題已有好一段時間，除了引入繁忙時間的女性限定車廂之外，至今並未有明確對策措施，仍有不少女性受害。尤其是日本最繁忙路線之一的東京JR埼京線正是重災區，數十年來經常發生癡漢事件。加設女性專用車廂與閉路電視的效果微乎其微。

埼京線途徑途經多個旅遊熱點和主要車站，如新宿、池袋、澀谷和惠比壽等等十分繁忙。接近樓梯的車廂人流更多，容易成為癡漢目標。而受害的女性也因為車廂繁忙而難以開口求助，亦擔心是冤枉了對方。實際《Friday》記者在平日下午6時左右乘搭埼京線時，就目擊有男性將手背貼上女乘客屁股，亦有男扮女裝的癡漢露胸、伸手觸摸周圍男乘客的下體。

按一名乘搭埼京線通勤數十年的上班族所指，癡漢會在月台上找尋穿著比較暴露，看起來氣場較弱、害羞的女性，並在附近插隊上車。當中甚至還有在網上討論區召集同好，組團包圍目標，脫掉目標內褲、將手直接伸進衣服等，肆意侵犯。癡漢大部分都是30至40多歲的男性，即使被抓到也會再犯。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

日本法務省2015年公開的犯罪白書中就指，癡漢的再犯率是44.7%，比其他性犯罪高出不少；相信是因為癡漢易做但難被揭發而得出的數字。近年也出現不少私人逮捕YouTuber，自發在電車上拍片抓癡漢，令癡漢數字稍微減少。不過當YouTuber出現在月台上，癡漢討論區上就會出現消息，因此對阻止癡漢並沒有明顯效果。同時巡邏的警方不會上電車，難以造成阻嚇性。日本的癡漢問題到底要何時才能有改善呢？