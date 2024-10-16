施政報告2024｜6大青年政策懶人包　助後生仔買居屋、增青年宿舍

新一份施政報告今日發表，今年的主題是「齊改革同發展、惠民生建未來」，當中推出多項政策，有部分跟後生仔也息息相關。《開罐》整合了資料製作了懶人包，各人要睇清楚有咩政策是關自己事喇！



施政報告2024｜1.建青年文創基地+青年宿舍

政府將在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置。此外在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。

施政報告2024｜2.再培訓課程不設學歷上限

再培訓課程的主要服務對象以往是15歲或以上、具副學位或以下教育程度的香港合資格僱T員。但明年初開始不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15 000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務，即有學位的朋友仔有需要都可以入讀。

施政報告2024 ｜3.支持青年置業

房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

施政報告2024｜4.推深造獎學金

政府全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括鼓勵更多本地學生深造 — 設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。

施政報告2024｜5.優化「大灣區青年就業計劃」

繼續推展內地及海外交流和實習計劃，放寬資格至29歲或以下及持副學位或以上學歷。

施政報告2024｜6. 優化展翅青年計劃

優化「展翅青見計劃」，易名「展翅青年就業計劃」，放寬年齡上限至29歲，並增設大灣區工作實習機會。