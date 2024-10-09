調查公布「大學最有價值學系」TOP10　讀呢科人工最高年薪近90萬

大學選科除了興趣嗜好之外，職場發展以及薪酬亦是不少人選科時考慮的條件，有外媒報導就列出十大最強學科，以薪金中位數、失業率，以及高級學位的畢業生的比例作調查數據，而最強學科年薪更高達港幣90萬！



根據《CNBC》報道，美國紐約研究機構Bankrate使用了美國人口普查局的社區調查數據，分析了畢業生的薪金中位數和失業率，以及擁有高級學位的畢業生的比例，調查數據亦同時考慮擁有學士學位的已就業畢業生，或正在尋找工作的工資和失業率，相對較高的失業率或行業較高的高級學位畢業生比例，可能會損害專業的排名，因都表明該學士學位可能需要更多的時間或精力才能獲得回報。

而結果顯示，發現擁有學士學位以上的人群中，年薪中位數榜首是電機工程科系畢業生的11.5萬美元（約89.4萬港元），畢業生亦從事不同行業性質的工作，有些投入電機工程，有些則從事精算、化學和機械工程等。因此，Bankrate也進一步研究2024年「10個最有價值的大學科系」。

結果如下：

10.精算學

年薪中位數： 95,000美元（約73.8萬港元）

失業率： 1.9%

具有高級學位的工人比例： 20%

9.化學工程

年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）

失業率： 2.1%

具有高級學位的工人比例： 46.7%

8.工程力學、物理與科學

年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）

失業率： 1.5%

具有高級學位的工人比例： 59.1%

7. 電機工程技術

年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）

失業率： 2.3%

具有高級學位的工人比例： 31.7%

6.機械工程

年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）

失業率： 1.9%

具有高級學位的工人比例： 38.9%

5.材料科學

年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）

失業率： 1.1%

具有高級學位的工人比例： 63.7%

4.航空航天工程

年薪中位數： 105,000美元（約81.6萬港元）

失業率： 1.9%

具有高級學位的工人比例： 48.9%

3.石油工程

年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）

失業率： 0.9%

具有高級學位的工人比例： 39.2%

2.電腦工程

年薪中位數： 112,000美元（約87萬港元）

失業率： 2.1%

具有高級學位的工人比例： 38.8%

1. 電機工程

年薪中位數： 115,000美元（約89.4萬港元）

失業率： 1.9%

具有高級學位的工人比例： 47.6%

電機工程學系以將近年薪90萬港元佔領榜首，而其中精算科學系是10大最有價值的學位中唯一的非工程學位。精算師是幫助保險公司或其他行業的公司確定、評估和預測自然災害或其他不確定事件等風險的成本，因此精算師的需求和薪資相對較高也就不足為奇了，亦預計這類專業人員在未來十年將以驚人的22%的速度成長。