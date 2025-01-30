2025年屬牛/虎/兔/龍蘇民峰運勢｜屬虎雙重犯太歲、屬牛有異地戀

【2025蛇年屬牛、虎、兔、龍運程】轉眼間又到年尾送龍迎蛇的時候，十二生肖來年究竟是好是壞，堪輿學家蘇民峰師傅早前就在其YouTube頻道，講解2025年十二生肖運程，這篇就先講解屬牛、虎、兔、龍的2025年生肖運程。



蘇民峰師傅為大家講解2025年12生肖運勢（資料圖片）

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屬牛2025運程—有貴人輔助、或有異地姻緣

屬牛2025年「太歲遙合」，容易在工作事業上有遠方貴人輔助，亦有機會認識外地人，即使感情方面有機會進展成異地姻緣，但由於今年並不是重桃花年，因此能夠維持下去的機會不大。而屬牛今年沒有吉星，凡事都須親力親為，不過今年整體各方面都尚算穩定，惟需注意情緒方面有機會較為低落，有時容易發脾氣。

屬虎2025運程—雙重犯太歲

屬虎在2025年「太歲相刑」，雙重犯太歲，「刑」代表是非多但又不能順利解決，容易因為小事令到全年麻煩不斷，容易面對面與人發生爭執，亦千萬不要借錢、做擔保，健康方面亦要注意今年皮膚和腸胃問題。不過幸好今年有貴人星相助，能夠逢凶化吉，蘇民峰師傅建議在家中西北方的吵架位，不要放任何粉紅色物件，在東南桃花位放一杯水，幫助旺自身人緣，減低是非。

屬兔2025運程—運勢平平易四處走動

屬兔的朋友2025年運勢平平，但整體運勢會比2024為優，今年行小的驛馬年，容易四處走動、出外，吉星只有一粒「八座」，代表會得到表面的風光和地位，而凶星亦沒有什麼需要留意，因此屬兔今年運勢平穩，如果屬於八月八日後出生的寒命人，2025夏天開始可以大膽嘗試不同新機會。

屬龍2025運程—踏入桃花年把握機會

屬龍的2025 為天喜桃花年，容易認識能夠發展下去的對象和戀情，若在2024年結婚或懷孕，來到2025年的感情就能夠更進一步，而桃花年對交際、應酬、人緣都間接對事業有幫助，同時亦有利地位提升，但在2025年的新曆四月至五月仍要多加注意，2024年的犯太歲運氣會延續到2025年的五月，亦要注意一些小是非和小疾病，建議要經常提醒自己想法要正面，2025年的五月後正式進入桃花年，可加把勁把握運勢。

資料來源：蘇民峰YouTube《峰迴運轉》