2025年屬蛇、馬、羊、猴蘇民峰運勢｜屬蛇犯太歲、屬猴多是非

【2025蛇年屬蛇、馬、羊、猴運程】轉眼間又到年尾送龍迎蛇的時候，十二生肖來年究竟是好是壞，堪輿學家蘇民峰師傅早前就在其YouTube頻道，講解2025年十二生肖運程，這篇就先講解屬蛇、馬、羊、猴的2025年生肖運程。



蘇民峰師傅為大家講解2025年12生肖運勢（資料圖片）

👇👇👇屬蛇、馬、羊、猴財運+愛情運+化解法👇👇👇

+ 5

屬蛇2025蛇年運程—本命年犯太歲凶星多

屬蛇的朋友今年本命年犯太歲，心情容易受到影響，思想上都會特別負面，無論運氣好壞都容易受情緒左右，會特別影響感情生活，最好有喜事，例如結婚來「一喜擋三災」，需要注意的月份為農曆四月，建議出外旅遊，平命、熱命人宜去西方、北方旅遊，而寒命人則較為適宜去東方、南方旅遊，蘇師傅提醒大家緊記不要去錯方向，否則會有反效果。

另外屬蛇的朋友除了心情容易受到影響之外，在本命年亦容易牙齒、腳部受傷，也容易跌倒撞傷，提醒大家無論駕駛或走在街上也要特別注意，農曆四月和十月都是容易損傷的月份，建議可以捐血、洗牙化解。

財運方面亦浮浮沉沉，沒有突破，在十二生肖的2025年整體運程中，屬蛇今年凶星最多，運勢排名排名最後第12位，雖然如此，幸好今年有「天解」、「解神」兩粒吉星減低凶星的力量，但仍然需萬事小心。

屬馬2025年蛇年運程—12生肖運勢排第三

屬馬在2025年有「咸池」桃花幫扶，別人對自己的觀感會比較好，交際應酬人緣好，間接對事業有幫助，今年有吉星「太陽」，主得男性貴人幫助，但有凶星「晦氣」，代表做生意簽約容易被人截糊，建議對方落實後馬上拿合約與對方簽約，但整體12生肖運程尚佳，屬馬的朋友仔運勢排名第三。

蘇師傅建議如果出生在5月6日至8月8日之間，2025開始宜守不宜攻，有任何機會盡量不要嘗試，考慮轉工的朋友，就建議盡量等到2028年秋天，相反地，如果是出生在11月7日至3月6日的人，未來三年應該捉實機會，放膽嘗試，無論投資轉工都是好時機。

屬羊2025年蛇年運程—有貴人相助、感情穩定

屬羊今年是「太歲遙合」，代表有遠方貴人幫助，如果從商或到外地工作亦極為有利，惟今年屬羊的朋友無任何吉星，「太歲遙合」代表感情穩定，但因為並非桃花年，單身人士未必能順利認識異性，但若你出生在8月8日之後、3月6日之前，2025開始行三年好運，可以大膽嘗試不同機會，轉工、投資完全沒問題！至於凶星方面影響也不大，整體運勢平平穩穩，在十二生肖運程排名第九。

屬猴2025年猴年運程—貴人小人力量相約

屬猴今年是「太歲刑合」，「刑」代表是非多，「合」代表人緣好，人緣、是非和小人三者的力量互相拉扯，但幸好屬猴今年貴人吉星比較多，會有女貴人幫扶，但今年凶星仍會影響到小人部份，是非比較多，同時心情有時比較孤獨，建議多尋求女性貴人幫助。

另外需要注意失物問題，特別是銀包、鎖匙、手機等重要物件。而總括來說，屬猴在2025年分別都有各三粒吉凶星，今年貴人和小人的力量差不多，因此在12生肖運程排名第七。

資料來源：蘇民峰YouTube《峰迴運轉》