2025年屬豬、鼠、雞、狗蘇民峰運勢｜屬豬易有意外、屬雞有官非

【2025蛇年屬雞、狗、豬、鼠運程】轉眼間又到年尾送龍迎蛇的時候，十二生肖來年究竟是好是壞，堪輿學家蘇民峰師傅早前就在其YouTube頻道，講解2025年十二生肖運程，這篇就先講解屬雞、狗、豬、鼠的2025年生肖運程。



蘇民峰師傅為大家講解2025年12生肖運勢（資料圖片）

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屬雞2025運程—小心犯官非

屬雞2025年財運、感情、桃花都是12生肖內排行第四，巳酉相合代表人緣好，各樣事情都比較穩定，但由於今年是官非年，要注意突如其來的官非、是非、人事不和，有關文件契約都要特別小心，亦建議多加留意女性小人。

不過今年有吉星有「地解」能逢凶化吉，大大減輕凶星力量，加上有吉星「將星」、「三台」有利權力地位提升，打工仔較容易升職，做生意有利在行內打響名氣，對財運間接都有幫助，而財運今年亦有吉星金匱，除了2025年財運不錯外，還可儲積財富。

屬狗2025運程—12生肖排名第一

屬狗今年無論財運、感情還是桃花都是在十二生肖排名第一，屬狗今年是「紅鸞」桃花年，代表交際應酬人緣好，屬狗的單身人士今年會得到別人青睞，較容易開展一段感情，如果去年因為沖太歲令感情有破裂，今年能夠順利修補，甚至可以結婚，若去年就已經結婚，今年亦可有添丁之喜。

人緣好亦間接對事業都有幫助，加上有貴人幫助，能逢凶化吉，幫助事業地位提升。而凶星方面影響並不大，有些小破財小病痛，身體方面只需要留意農曆三月。

屬豬2025運勢—沖太歲容易撞車

屬豬2025年事業、財運、感情都在十二生肖內排名11 ，今年屬豬沖太歲，加上有「驛馬星」，容易有感情、住屋以及事業上的變化，但吉凶來說比較極端，單身人士容易開展新戀情，相反有對象就容易分手或爭吵，如果在今年安排結婚，就千萬不要再結婚前爭吵。

蘇師傅亦特別建議出生在3月6日後、8月8日之前就千萬不要轉工，否則有機會後悔，反之出生在8月8日之後的寒命人有任何機會大膽嘗試，一般會帶來好的轉變。在健康方面，今年巳亥相沖，容易牙齒及腳部受傷，農曆4月和10月駕車亦要小心行駛，容易撞車，建議可以捐血、洗牙化解。

屬鼠2025運程—貴人運強勁

屬鼠今年整體運氣不錯，12生肖內排名第六，2025為暗合年，代表暗中大家都覺得對方不錯，不過就不會宣之於口，貴人方面運勢強勁，容易得有力貴人扶助，打工仔容易遇到好老闆、做生意亦容易有人介紹。

而屬鼠2025年無凶星，近三年屬鼠運勢不錯，所以今年屬鼠亦沒有什麼需要特別留意，即使你出生在3月6日後、8月8日前運勢較低迷的人士，今年亦因為有貴人星相助，因此會減慢下降趨勢。

資料來源：蘇民峰YouTube《峰迴運轉》