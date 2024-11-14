移英港人KOL相隔5年回港 震驚一事比以前差超大:有得返嚟好開心

近年不少香港人移民英國，加上早幾年因疫情關係未能回港，對香港的認知僅限於網上或媒體報道而得知一二。不過疫情過後，不少移居海外的港人都陸續回港探親甚至回流。近日有移民英國逾10年的港人YouTuber返港並拍片分享感受，指自己事隔5年再次回港，驚覺香港不論物價、服務態度等都有改變，他們還跟倫敦的現狀相比，認為各方面也好過倫敦。



YouTube頻道「Vinsylife倫敦」截圖

移英10多年的Vincent及在英國出世的Chrissy，不時在其YouTube頻道「Vinsylife倫敦」分享其在英國倫敦生活的經歷和睇法。近日他們相隔5年再回港，感受一下香港跟5年前相比有何不同, 並拍了兩段YouTube片分享體驗。他們表示，這次回港發現，香港不論物價、治安、食物、交通、服務態度等，不但比五年前變好，跟倫敦比較更勝一籌。

他們這次來香港選住在旺角一間酒店，除了辦證件外還重温香港美食和購買日用品。他們說雖然眼見旺角有店鋪執笠，但認為不算「排山倒海」地執笠，「倫敦都好多執笠」，而且也有不少外地遊客，市容也比以前乾淨，認為僅次日本，直指乾淨過英國，「倫敦蘇豪區又多垃圾又有尿味」。

YouTube頻道「Vinsylife倫敦」截圖

服務態度方面，他們說之前來港會覺得香港人「西口西面」及比較躁底，但今次發現不論茶餐廳、酒店或人民入境事務處的職員，態度比以前好很多，「唔該前唔該後」，由於他們離港太耐不識路，在街上睇google map途人都很樂意幫忙，不過他們也笑言至今未去過澳牛或九記, 「揾日去試下」。

至於食物方面，他們激讚香港的食物比倫敦平及好食，「全體乳豬只是 600多港元」，但在倫敦就起碼要200多英鎊，2人去茶餐廳用膳不過$140左右，「相比倫敦平7成」，相當抵食，而食物的選擇尤其海鮮，都比英國多。

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治安方面，他們說晚上也有在旺角行夜街，就算走在橫街都手拎著手機，不用在倫敦般擔心會被人搶手機，「iPhone靚啲既model拎去賣都執到 200鎊」。

此外，他們也指香港比英國先進，就以網絡為例，香港四圍都是 5G，即使入了地鐵也上到網，相反在倫敦一入地鐵就只能看書。而且四圍已經是電子支付，像他們到深水埗一間車仔麵小店都是用QR CODE落單，也不收現金，大讚方便「唔使帶現金出街」。

最後二人表示，有得返香港已好開心，認為跟倫敦相比，香港的物價相對低很多，食物不論選擇或味道都較好，人情味也比以前濃和有禮貌，讚在香港生活理想。

不少網民在片段下留言，大讚二人說話內容中肯，反映真實情況，「沒有偏激或偏頗，十分客觀」、「報道有負面、沒有怨氣很鼓勵，謝謝」、「肯講中肯說話的移英港人」、「你哋為香港講返句公道說話」。大家又是否認同他們的睇法呢？