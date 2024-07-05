英國驚現港式破地獄？移英港人谷瘋傳　網民爆笑：問咗耶穌未？

中國人最講傳統，尤其紅白二事，就算移民海外都希望能保留傳統文化。移英港人群組早前瘋傳英國出現港式破地獄服務， 有移英香港喃嘸師傅在網上張貼廣告宣傳，業務範圍極廣，引起網民激烈討論。



《食腦喪B》劇照

Facebook群組「曼徹斯特香港谷」早前有網民分享一篇香港喃嘸師傅的廣告海報，引起網民激烈反應。該廣告海報中指有駐英香港喃嘸師傅在英承接各種紅白科儀，由中式殯儀、法事超度，到新屋入伙、旺屋旺鋪，甚至可以幫手招魂、破地獄，包羅萬有，可謂是法事版的「一條龍服務」。

希望延續香港孝道傳統

根據該師傅的Instagram簡介，表示自己從事喃嘸先生已經25多年，也在圍村、客家圍、道堂及殯儀館法事部都擔任主科專業紅白二事科儀，經驗十分老道。在賬號中也有分享法事日常，如幫新屋灑淨驅邪、祭地頭拜神等。在簡介也有提及自己師傅，資料頗為詳盡。而師傅也表示，在英國繼續從事喃嘸先生，是想「延續港人的孝道傳統」。

英國殯儀師：終於有香港師傅

有英國殯儀師也在Facebook專頁「英國黑白公司」表示，英國其實一直都有華人師傅從事傳統殯儀超渡工作，但「主力」一向是越南華僑師傅。殯儀師也指，越南師傅的法事與香港的版本「有DD唔同」。不過，家屬在沒有其他選擇下，仍會選擇越南師傅進行儀式。他更激動表示「英國終於有香港人喃嘸師傅！」

（Unsplash/famouswebsites）

網民留言反應兩極

不少網民對英國有喃嘸師傅破地獄反應甚大，有人留言「問X咗耶穌未啊？本環陀地啊。」指師傅要先請示當地神明。也有網民表達不滿，「呢度英國呀！ 大佬！ 咪搬埋呢啲嚟啦？ 救命.....」、「唔好把鬼差文化帶呢英國」，指不應將道教文化帶入英國。

不過，也有網民大撐師傅，反問「百貨百客有咩問題」、「中式殯儀其實係有呢個需要⋯⋯ 何必大驚小怪」、「好多老一輩係佛教道教，唔通移民就要轉宗教」。更有人補充，「英國係一個尊重宗教自由嘅地方」、「西方普世價值就係宗教自由」，表示師傅做法完全沒有問題。

資料來源：Facebook群組 曼徹斯特香港谷