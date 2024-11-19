破地獄｜換王晶/王家衞拍會點？網民5大爆笑「神預測」: 拍到2046

香港殯儀題材電影《破．地獄》大賣，除了破了香港首日開畫票房紀錄，昨日（18日)票房已突破6000萬，成績相當驕人。電影連日有不少討論，有網民提出若電影改由王晶或王家衞導演拍攝會怎樣，結果惹來不少爆笑留言。



《破．地獄》劇照

不同導演執導電影，加再上演員演繹，可以有截然不同的感覺，而今次大賣的《破．地獄》是由《不日成婚》、「不日成婚2》的導演陳茂賢執導，再加兩代笑匠許冠文與黃子華合演，甚有火花，不過若換作其他導演或演員，效果又會如何呢？有連登仔日前就以「梁朝偉演破地獄會有咩票房呢」開題討論，有網民認為梁朝偉因未夠大年紀，故未必勝任喃嘸師傅「hello文」(許冠文飾演)一角，做黃子華飾演的殯儀師「道生」可能更適合。

若由梁朝偉做道生又會點呢? (YouTube截圖)

不過網民在討論期間卻突然轉換焦點，變為若由導演王晶或王家衞拍《破地獄》拍攝效果又會怎樣，結果引來不少爆笑搞笑對白及電橋橋段。

王晶(左)王家衞(右)若拍《破地獄》會怎樣拍?

有網民認為，若電影是由王家衞拍攝，可能會出現《花樣年華》《一代宗師》及《阿飛正傳》般有意境的對白，「送殯兩個字：一橫一直」、「破地獄？三個字，一橫一豎一斜」、「甲辰年 乙亥月 丙戌日 寅時之前的一刻鐘你和我在一起，因為你我會記住這一柱香既時間」、「2024年 11月 18號下晝三點之前既一分鐘我幫你破緊地獄」，「如果有多一副棺材你會唔會跟佢走呀」。

《破地獄》劇照

此外，網民認為，王家衞應該會在片中拍不少Mood Shot，「影住先人遺體幾分鐘，無人講嘢」，又或者加上旁白「喺好多年之後，我有個綽號，叫做Ｘ佬。其實每個人都可以好Ｘ，只要你嘗試過咩嘢係妒忌」，期間加入張叔平剪大量碎鏡以及由陳勳奇配樂。不過，也有網民擔心向來「慢工出細貨」的王家衞會拍好耐，「隨時真係拍到2046」。

《花樣年華》劇照

至於若電影改由王晶拍攝，有可能加入不少喜劇元素及灑鹽花，有網民推測劇情會變成道生（黃子華）搶走公司，以及搭上文玥（衞詩雅)，最後由Hello文詐死計中計引道生入局，道生敗走被監生掉入焚化爐等超獵奇劇情，又或者電影中Hello文愛食的合桃酥有毒，並由化骨龍（張家輝)做郭志斌一角（現由朱栢康飾演）。在人物設定方面，Hello文可能除了是喃嘸師傅身分還是打牌高手，以及有發哥周潤發客串。大家對網民的看法又是否認同？