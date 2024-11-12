破地獄｜起源同佛教有關！擔幡買水有何意思? 即睇破地獄7大迷思

電影《破地獄》一開畫即成香港史上開畫最高票房紀錄。戲中以香港殯儀業為題材，通過道教儀式破地獄，探討親情、生死等議題。作為香港非物質文化遺產，究竟破地獄背後的意思是甚麼？破瓦、揮動桃木劍又代表甚麼？甚麼是「擔幡買水」？《開罐》就為大家揭開戲中破地獄儀式和道教喪禮的N個迷思，讓大家對喪禮習俗有更多了解。



《破地獄》劇照

(👇👇👇有輕量劇透👇👇👇)

迷思1. 破地獄儀式源自佛經?

在電影《破地獄》中，其中一幕殯儀師道生（黃子華飾演)拿著本封面寫著「目連救母」的故事書，在喪禮禮堂上，向一名小朋友講解。其實，破地獄儀式有指源自佛經故事「目連救母」。流傳指釋迦牟尼佛的神通第一弟子目犍連不忍亡母在地獄中受餓鬼之苦，於是請釋迦佛指引，最終借十方眾僧威神之力，用禪杖打破地獄門，救出母親亡魂，故事後來成為破地獄儀式的文化基礎。

迷思2. 破地獄意義是甚麼?

「破地獄」是指帶領先人，從九層地獄的束縛脫離出來。九層地獄的每一層都有不同懲罰，審判先人在生時是否犯過罪孽，大家見到喃嘸師傅揮動桃木劍，作穿步及破瓦等動作，則是擔當引導亡者的角色，引令先人走出地獄，得以安息。在破地獄過程中的小火盆及盆上圍放九塊瓦片，則是代表業火及九幽地獄。

在完成「破地獄」後，亡者要「遊十殿」接受閻王審判，同時希望亡者眼見地獄之苦，能醒悟放下塵世執着。最後亡者將沐浴更衣，通過象徵着金銀橋的紙紮橋樑，邁向輪迴之路。

《破地獄》劇照

迷思3. 哪類先人才要「破地獄」?

若亡者年輕逝世、意外身亡、自殺，家人通常都會進行「破地獄」儀式。若亡者年事已高，而且自然離世，則無須進行這個儀式。不過也有說法人一生中總會犯錯，因此，任何亡者都可以破地獄儀式超渡。

迷思4. 擔幡買水有何意思?

「擔幡買水」其實分為「擔幡」同「買水」兩部分。「擔幡」中的幡是指白幡，代表著先人靈魂。一般由亡者長子手執白幡，以引領亡魂升天。至於「買水」，是古時長子負責到河溪取水為先人洗面，以表達孝意及期望先人潔淨後，可早登仙界。水源於天地，後人大多會將銅錢銀元撒於河溪中，代表用錢財「買」水，而非不問自取，久而久之就將這行為稱爲「買水」。隨著喪禮儀式簡化，一般會在靈堂門前放一桶水，裡面擺入1蚊硬幣後作取水。長子再用毛巾沾水後，替先人作象徵式的擦拭。

《破地獄》劇照

迷思5. 香港唯一百年義莊

戲內其中一幕是講述甄小姐(韋羅莎飾演)對離世兒子依依不捨，要求將遺體防腐並放入義莊。片中的東華義莊位於大口環，是現存香港唯一過百年歷史的義莊。

東華義莊建於1899年，佔地約6,050平方米，前身是位於堅尼地城牛房附近的義莊，由上環文武廟於1875年出資興建，後來交由東華醫院管理。1899年，政府批出大口環一幅土地另建義莊，自此命名為「東華義莊」。

以前義莊是地方或同鄉聚資修建的暫厝棺木的處所，在後人準備充足移送先人到下葬墓地前的一段時間，義莊就提供靈柩或骨殖暫時統一擺放的場所。香港曾寄厝的名人包括前北大校長蔡元培、廣東軍閥陳炯明、香港富豪李兆基之父李介甫及富商林百欣、經營廖創興銀行家廖寶珊、周生生珠寶金行創辦人周君任、香港與澳門賭王何鴻燊等。

政府私營骨灰安置所發牌委員會於2020年2月批准發出私營骨灰安置所牌照予東華義莊。現時義莊將部分空置莊房，以保留結構及外觀原貌的方式改裝為骨灰龕位，合共提供1,560個骨灰龕位，每次租賃期為一年，約期滿可申請續租。現時龕位的安放權費用：$5,000及裝設牌匾(環保電腦打印面板)服務費用 $1,000(一筆過繳付) ) 。

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迷思6.皂金為何加$1？

出席喪禮的親友都會封贈帛金，以表達先人一點敬意。傳統上，封帛金不會雙數，數銀碼上面多加$1元，因為只有好事才成雙，此外雙數亦會聯想到「傷」的隱喻。帛金銀碼以1為尾數，代表只有一次的意思。

同時如果帛金內銀碼為整數，當減去吉儀內1蚊後，尾數是9，令人聯想到「長久」的隱喻，所以封帛金要加多一元，以避免有九(久)的出現。

迷思7.吉儀為何有一蚊+紙巾+糖?

紙巾就是讓來賓拭擦眼淚，糖的甜味是用來減少哀痛和傷感，一蚊則是用作帛金回禮。習俗上會於當日用掉或或放入殯儀館的捐款箱中，帶回家，否則會帶來霉氣和惡運。