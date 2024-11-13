破地獄師傅每月搵幾多？殯儀業6大工種薪酬　呢份入行日薪得$300

近日電影《破•地獄》刷新首日票房紀錄，在各大社交平台也掀起話題，不少港人都對破地獄師傅喃嘸師傅、殯儀行業的薪酬待遇感到好奇。近日就有網民在連登討論區發文討論薪酬後，引來行內人透露薪酬，隨即惹來熱議。



《破地獄》劇照

近日就有位網民在連登討論區以「做破地獄師傅一個月揾到幾多」為題發文，認為師傅「應該揾唔少」，詢問廣大網友「一個月有冇3萬？」帖文隨即引來極大關注，部分網民認為殯儀業薪酬可觀，「個個帶勞揸靚車」、「法事有平有貴啦，低消都5千起」、「做一次全套十八萬，唔知幾多人分，如果日日有工開都幾和味」、「靈堂生意係講緊日日爆哂位喎」、「跳last dance喎，起碼7萬」。

但同時亦有部分網民雖認為殯儀業人工高，但街外人入行絕非易事，不要因為電影塑造行業的人工高、門檻低而誤解，更有網民提出入行更需要夾八字來看是否適合，「正常係唔會揾街外人」、「唔夾（八字）真係會死於非命」、「佢哋個生態圈，唔受街外人玩」、「要識人先入到架」、「入行又要斷六親，又多規矩潛規則」。留言中，更有疑似是破地獄師傅的網友留言，他透露：「疫情嗰期，日日跳到腳痛，6位數基本」。

殯儀業工種繁多，實際人工又是多少呢？記者翻查資料，為大家盤點殯儀業6項工種實際人工待遇。

1.海上撒灰助理

工作內容簡單易做，主要幫助家屬進行灰包辦認，物資搬運以及打雜，需要負責清潔及準備茶水，安排家屬上落及人流控制。而學歷只需中一程度，每小時$90，工時只有3小時，每週只需工作1天，非常適合全職媽媽及學生。

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2.殮房主任

衞生署殮房主任為公務員約的政府工，工作內容除了處理日常文書工作，同時需要監察接收、貯存和處置遺體的程序，安排貯存和處置遺體，亦要協助安排辨認死者，以及協助法醫科醫生預備和運送樣本作特別化驗，但須在驗屍間工作，薪酬待遇由$23585起，頂薪$47010，學歷只需符合DSE或會考基本要求。不過入職條件中還有一項特殊要求，就是「能力傾向適合在殮房工作」,面試更要通過一項能力測試......

那究竟「能力傾向測試」到底是什麼呢？殮房服務員明泰弟弟在其Facebook專頁上解釋，能力傾向測試即在雪櫃取出「特別」的屍體，然後拿起亡者的手，輸入手帶資料。不過由於屍體太令人難忘，很多人都過不了這關。

《破地獄》劇照

3.殮房跟車

主要負責殮房跟車，以及負責運送遺體，學歷要求低，只需小六程度，有責任心、勤奮和願意接受挑戰便可入行，每日薪酬待遇$800 ，更有額外勤工獎金$1000，工作時間由上午7點到下午3:30 ，或下午3點至11:30，或下午11:30至上午7:30，每週工作六天，每天工作8.5小時。

@bonleung_ Threads截圖

4.殯儀館花部及佈置

工作內容亦相對簡單，但需要少部份體力勞動，負責花籃插花，靈堂佈置以及花籃搬運等等，薪金由$11,000至$14,000不等，每星期工作六至七日，多勞多得。

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5.殯儀司儀（堂倌）

堂倌主導主家禮儀，需帶領家屬順利完成儀式，亦要處理靈堂發生的突發狀況，剛入行實習期津貼只有每天$300 ，無需額外培訓費用，實習合格即可入行，要求亦只需操純正廣東話及普通話，在殯儀館現場實習，由資深導師教導，年齡25至40歲均可入行。

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6.醫管局殮房助理

殮房助理屬三級病人服務助理，會以合約形式受聘，月薪由16,526至19,592元，職責是登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄、核對屍體的資料、負責屍體清潔等工作。職位要求申請者只需中三學歴，完成由醫院管理局(醫管局)各醫院提供的部門訓練課程，能於殮房獨立工作，以及能適應在醫院環境工作！