瓊瑤逝世｜《還珠格格》風靡中港台　10大經典場面成港人集體回憶

《還珠格格》的作家瓊瑤離世！根據台媒報導，瓊瑤今（4日）驚傳在淡水住家輕生，更留有遺書，享壽86歲，消息傳來震驚各界，據了解救護人員到場，瓊瑤已無呼吸心跳。

瓊瑤在25歲的時候以講述師生戀的小說《窗外》成名，及後出版過多部小說，是70-90年代中港台三地最知名的小說家之一。其作品不少被拍成電視劇及電影，當中《還珠格格》更是不少香港人的集體回憶，戲中不少片段也相當經典。



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據台媒報道，瓊瑤63歲兒子表示母親留了遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後發現已立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡。

瓊瑤多年來創作過不少小說，當中《還珠格格》曾是90年代末的經典電視劇風靡中港台，該劇更捧紅了趙薇、林心如、蘇有朋和范冰冰等，「有一個姑娘 她有一些任性」......聽到這兩句自自然然識唱下去，算得上是香港人的集體回憶。

趙薇（右起）、林心如、和范冰冰出演《還珠格格》時還是寂寂無名的新人。(《還珠格格》劇照)

趙薇和林心如的獨特氣質，把瓊瑤筆下的兩個角色：古靈精怪的小燕子和柔情似水的紫薇演得出神入化。《開罐》嚴選10個經典中的經典，向瓊瑤致敬。

小燕子在圍場中箭，打開了傳奇故事的序幕。(YouTube截圖)

【經典位1】小燕子受傷 「箭」開序幕

小燕子當紫薇的信差，仗義把信物送到皇上面前。可惜小燕子還未見到皇上便已捱了五阿哥的一箭並暈倒過去......因身上帶有信物又能說出關鍵字眼「大明湖畔夏雨荷」因而被認定是皇上的私生女。

「山無稜，天地合，才敢與君絕」是《還珠格格》的經典名句。(YouTube截圖)

【經典位2】山無稜 天地合

無可否認這句令人打冷震的對白，奠定了紫薇和爾康金童玉女的形象，也是《還珠格格》最經典的名句。「山無稜，天地合，才敢與君絕」短短11個字已道出紫薇用情之深。筆者當年聽到此金句時，「好肉麻呀大佬」是第一反應。

當年的剪接習慣把重要的劇情定格，不過把這個表情定格也太好笑了吧。(YouTube截圖)

【經典位3】永棋強吻顯情真

​長達五分鐘的騎馬耍花槍戲，充分表現出五阿哥對小燕子的深情和溺愛，以及小燕子刁蠻任性又衝動的性格。墮馬後小燕子還要鬥氣，氣得永棋要撲倒強吻她以示真心，激情畫面看得人心仔噗噗跳，畢竟五阿哥是劇內「顏值最高」的一位！

毒辣的容嬤嬤看得人咬牙切齒。(YouTube截圖)

【經典位4】邪惡容嬤嬤針拮紫薇

容嬤嬤這個陰險廢老，是皇后娘娘的專用打手。兇狠毒辣的容嬤嬤，用針虐待了紫薇一天一夜。看她一堆一堆針的插進紫薇身體裡，光是想像已經很痛了！其實容嬤嬤真身是位善良的老太太，為怕傷到林心如，拍施虐戲時特意把針尖的那邊朝向自己。

紫薇因爾康和塞婭的婚事大受打擊，小燕子迫不得己說出真相。(YouTube截圖)

【經典位5】紫薇留後着認老竇

紫薇因爾康和塞婭的婚事大受打撃，小燕子內疚感作祟而把真相衝口而出，想不到紫薇竟留有後著，把可以證明自己身分的最後一句「蒲草韌如絲，磐石是不是無轉移」沒有告訴任何人，把它成為自己的護身符。看到這覺得紫薇有點恐怖，機心太重了。

「含香」一角由已逝世演員劉丹所飾演。(《還珠格格》劇照)

【經典位6】含香瘋狂轉圈引蝴蝶

小燕子聞說含香因身上獨有的香味，而令到在蒙古的逃離計畫一次又一次地失敗時，竟然還要求她表演如何吸引蝴蝶......奇情在含香居然答應，然後直接在御花園瘋狂轉圈，引來一堆堆的蝴蝶，也引來皇上來觀賞。畫面雖很唯美，但不得不承認她們是大白癡。

爾康紫薇激情一吻，是不少80、90後心中的經典畫面。（YouTube截圖）

【經典位7】爾康紫薇激情一吻

晴兒的出現，逼得紫薇妒嫉得要死，什麼溫柔、善解人意、理智等統統消失。爾康無計可施下，唯有用最原始的武器「接吻」去征服對方！情節是蕩氣迴腸的，不過畫面上...林心如嘴巴閉得緊緊的，看來並不太想演這場戲。

五人彈琴唱歌賀壽的經典畫面，是劇中少有的大場面。(YouTube截圖)

【經典位8】爆波誇張賀大壽

這場賀大壽真的有夠誇張！動用眾多臨時演員的排場不在話下，虧瓊瑤阿姨想得出以下情節：把小燕子和含香藏在一個球裡，還要被爾康等人踢來踢去，瘋狂的在轉圈。球爆開以後還可以秒展武功，輕輕鬆鬆地唱歌賀壽。古裝劇中什麼事也可以發生的......

受萬千寵愛的小燕子在棋社中受盡折磨，看得觀眾大呼心痛。(YouTube截圖)

【經典位9】小燕子險被煮熟

小燕子從皇宮離家出走，被武功高強的棋社店主禁錮，期間受盡被打、踢進爐火中等折磨，看得一眾觀眾大呼心痛。特別是她那對楚楚可憐的大眼睛，令人想跳進電視機內毒打黑心夫婦洩憤。

紫薇這個角色是多災多難的代表，連變瞎子也經歷過了。(YouTube截圖)

【經典位10】紫薇盲住爆Seed

紫薇這個角色真是多災多難，捱過刀子認皇上，情人差點被搶掉幾次、去到後段更是變了一個盲人。難怪爾康逼她要堅強站起來時，紫薇再也忍不住，要爆了！「不要碰我！讓我坐在這裡。」人家都已經盲了，還要逼迫她，爾康是活該的呀！