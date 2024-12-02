破地獄真人真事？6歲港孩儀式中忽撲向火堆　一句話全場毛骨悚然

電影《破地獄》票房破億，有望超越同樣由黃子華主演的《毒舌大狀》1.15億票房，成為香港史上最賣座的本土電影第一名。戲中透過破地獄儀式研討親情和生死議題，觸動不少港人。日前就有網民在Threads上就分享，他與一名殯儀業行內人士討論電影時，對方分享了一件令人毛骨悚然的真人真事......



（《食腦喪B》劇照）

「破地獄」是香港非物質文化遺產，透過儀式帶領先人從九層地獄的束縛脫離出來。喃嘸師傅揮動桃木劍，作穿步及破瓦等動作，就是擔當引導亡者的角色，引領先人走出地獄，得以安息。在破地獄過程中的小火盆及盆上圍放九塊瓦片，則是代表業火及九幽地獄。一般亡者年輕逝世、意外身亡、自殺，家人通常都會進行「破地獄」儀式。若亡者年事已高，而且自然離世，則無須進行這個儀式。不過也有人一生中總會犯錯的說法，因此任何亡者都可以進行破地獄儀式超渡。

（《破地獄》劇照）

有網民在Threads上表示自己最近與任職殯儀業的鄰居談及電影時，對方也指電影值得一看，在言談間還分享了一件令人吃驚的真人真事。

鄰居揭露他們同事曾經幫一名中年的爸爸進行破地獄儀式，期間死者的其中一名約6歲的兒子竟突然衝向火堆，幸好及時被喃嘸師傅拉住才沒有燒傷。小朋友當然立刻被母親訓話，但他的回答就令現場所有人毛骨悚然、一片寂靜——「因為我響火度見到爸爸呀」。樓主及他的鄰居一致認為小朋友不會講這種話騙人，他可能真的是見到自己爸爸。

（《破地獄》劇照）

貼文引起網民熱論，但有不少人就認為不但不會覺得毛骨悚然，反而還十分感動。表示「不知幾想見到」，「有沒有想過你最怕見到的鬼，是別人朝思暮想的人」。亦有網民留言分享親身經歷，指曾聽過小朋友因為思想無雜質而且純潔，所以比較容易見到靈魂的講法。有幾名網民指自己也曾在儀式中遇過看到死者的小朋友，絕對相信他們能看到。也有不少網民分享到儀式期間感覺到親人的存在，「feel到爸爸真係喺度」。或是認為親人化身成為小動物，例如蝴蝶或雀鳥等來看望他們，感嘆指「有啲嘢係科學解釋唔到」。鬼神之說，真的信則有不信則無......