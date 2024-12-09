南韓抗議集會變KPOP現場！有大量應援棒 這韓國總統也出過手燈

南韓總統尹錫悅突然宣布戒嚴嚇呆了全世界，雖然戒嚴令6小時便告結束，但連日有大批示威者集要求彈劾尹錫悅。由於戒嚴令也限制埋韓星活動，惹來kpop迷不滿，不少歌迷拎著應援手燈包括有NewJeans、EXO、DAY6、NCT等等，應援手燈瞬間變成抗議神器，集會也變KPOP現場，集會期間還播放不少熱爆韓歌包括《APT.》等「助興」。

今次南韓人出動埋應援棒示威，但翻查資料，原來以往也有韓國總統都出過手燈，究竟是誰？而且，不少人以為應援手燈起源是來自KPOP，不過有網民指出其實日本才是始祖！



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演唱會應援手燈文化，不少人以為韓國是始祖，早前也因有日本媒體指手燈源自韓國，惹起不少網民不滿。其實日本早在 70 年代已經有了，而第一個有應援手燈更是 70 年代橫掃亞洲歌壇的西城秀樹。當年西城秀樹是第一個號召粉絲帶燈到演唱會，粉絲手持的燈光佈滿整個演唱會會場，相信就是「演唱會手燈」始祖。至於後來手燈造型多變，應是由1989年光GENJI的滾軸溜冰鞋造型手燈開始，而全場中央控制的手燈，其實都是日本SONY的專利。

最有趣的是，在韓國除了韓星有手燈，但原來連南韓總統都出過應援手燈 ！前南韓總統文在寅的粉絲後援會「gentlejaein」於 2019年曾在Twitter宣布，為文在寅製作一支應援手燈，並取名為「月亮棒」或「寅寅棒」。

應援燈之所以這樣叫，是因為文在寅的姓氏「文」，在韓文發音裏與月亮的英文「moon」發音一樣，所以他的花名叫「月亮」，手燈的設計亦因此與月亮有關。在透明的半圓形水晶球造型蓋裏，是一個月球狀的模型，開手燈後發出紫藍色光，似足夜空裏的月亮，蓋外更印有「以民為本」的字眼。而且手燈還可以一物兩用，手柄能夠單獨拆開，瞬間當成一盞夜燈。