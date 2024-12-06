中山美穗逝世｜《情書》如何熱爆全亞洲？網絡作家改藤井樹做筆名

日本女星中山美穗今日（6日）被發現陳屍自家浴缸，享年54歲，令粉絲相當痛心。在80、90年代被封為國民女神的中山美穗，當中最廣為香港人熟悉的作品，就是在1995年放映的電影《情書》，該電影不但紅爆全亞洲，有網絡作家甚至用主角名作為筆名，連許光漢的電影也有向《情書》致敬。



@_miho_nakayama IG截圖

中山美穗今日（6日）原定在大阪舉行演唱會，惟主辦方於下午１時公告，宣布因為中山美穗健康狀況問題而取消，並向參與此次活動的觀眾致歉，但其後不足1小時內有相關人士打電話通報警方，警方到場後發現中山美穗陳屍自家浴缸，確定死亡的慘訊，終年54歲，而中山美穗的死因及相關經過仍在進行調查，讓粉絲相當痛心。

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1985年以偶像身份出道的中山美穗，在80、90年代被封為國民女神，當中最廣為香港人熟悉的作品，就是在1995年放映的電影《情書》，至今仍為人津津樂道。中山美穗在《情書》中一人出演兩角，包括成年女版藤井樹，以及男版藤井樹的未婚妻渡邊博子，戲中還有其他知名演員豐川悅司(中山荏美穗新男友)、柏原崇（年輕男版藤井樹）以及酒井美紀（年輕女版藤井樹）。影片讓她於全球聲名大噪，她更憑此電影獲得第20回日本報知電影最優秀女主角，以及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。

寫網絡小說起家的吳子雲以藤井樹作為筆名並拍攝電影(YouTube截圖)

《情書》故事是敘述一封原本出於哀思而寄往天國的情書，逐漸挖掘出一段深埋多年的純真單戀。在戲中住在神戶的渡邊博子（中山美穗飾演）參加完因為山難而死的未婚夫藤井樹三周年忌日後，回程中在未婚夫母親的邀請下、看了藤井樹在中學時的畢業紀念冊。由於博子思念未婚夫，她忍不住拿起筆，向未婚夫「藤井樹」中學時住過，位於小樽的住址地址寄信，信中她寫道：「你好嗎？我很好。（お元気ですか，私は 元気です）」。

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想不到數日後，該信被跟未婚夫同名同姓，而且還是中學同班同學的女生藤井樹收到。出於好奇下，渡邊博子向女生藤井樹探究當年未婚夫的校園生活，卻發現自己原來很可能是女藤井樹的替代，因為她們二人有著一模一樣的長相。

《情書》對台灣影視圈影響深遠。寫網絡小說起家及後拍攝電影，本名叫吳子雲的藤井樹，其筆名就是取自《情書》中的男、女主角「藤井樹」的名字。而許光漢今年主演的電影《青春18×2通往有你的旅程》，其中也有不少向《情書》致敬的橋段，包括許光漢和女主角約會時看的電影就是《情書》、片中許光漢到日本旅行，在雪中呼喊「你好嗎？我很好。」也是對《情書》的經典畫面致敬。