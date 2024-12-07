曾志偉《夜市王》台灣必食小吃名單　3大雞排店+3大蚵仔煎喺邊？

台灣大型美食競賽綜藝《夜市王》於11月30日正式首播，第一、二集先以台灣最經典的小吃「雞排」與「蚵仔煎」作為比賽主題，找出北、中、南十家夜市中最著名的攤販出賽，首播兩集就在YouTube上創下近50萬人次的觀看，其中在25至44歲男性族群第二集瞬間最高收視達0.92，成績可說是相當亮眼，在各大社群平台也引起廣泛的討論，目前則位居《網路溫度計DailyView》台灣綜藝網路口碑排行榜週榜第6名。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 17

北中南之爭！誰是最強夜市王

「台灣夜市」為台灣文化中極為重要的一部份，不僅是陪伴台灣人長大的童年回憶，更是外國人必訪的景點之一，更被CNN評選為「臺灣10大特色」的第1名，其中夜市裡各式各樣的經典小吃總能吸引大批的遊客慕名前往，而台灣總共有超過400家夜市，每家夜市也都有各自的擁護者。

【相關圖輯】台灣旅遊注意！香港旅客做錯一件事 入境即發現四張悠遊卡全被盜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

《夜市王》以找出北中南「最強夜市」為節目核心，特地找來「外地嘴」評審曾志偉、泰國網紅娘娘以及韓國網紅「金針菇」進行評審，主持群則由Lulu黃路梓茵、阿達A/DA、美麗本人三人擔綱，整體製作規模相當宏大，動員200名工作人員，以360度環景舞台和18台攝影機進行拍攝，並根據全台民調票選出十大夜市攤商，進行棚內PK比賽。

【圖輯】點圖放大看《夜市王》班底👇👇👇

+ 1

評審狂吃經典小食 刺激的剪輯節奏獲觀眾一片好評

節目的首兩集聚焦在台灣的兩樣經典夜市小吃「雞排」與「蚵仔煎」，每家夜市都派出自家最知名的明星攤販，競爭相當激烈，節目中除了主持群之間絕妙的化學效應，結合YouTube頻道哈哈台的街訪風格，配上刺激又緊湊的剪輯節奏，在一播出後便獲得了觀眾的一致好評，根據AGB尼爾森收視率，25-44歲男性族群第二集蚵仔煎瞬間最高收視高達0.92，該族群平均收視0.4； 20-34歲女性族群第一集收看分鐘數長達52分鐘，顯現年輕女性對節目喜愛黏著度非常高。

【相關圖輯】黑白大廚｜白種元推薦台北+新北10大餐廳 黃家香腸、脆皮蚵仔煎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 39

另外，《夜市王》的官方Youtube平台在第一集首播時，吸引近50萬人次的觀看，在各大社群平台也引起熱烈的討論，網友們紛紛讚道：

「難得台灣自製這麼有規模的節目」

「從主持人的主持方式+我的檔期的影像品質就知道，這節目一定是大拇指的」

「這個節目太讚了，唯一的缺點就是不能深夜看啦！」

「找哈哈台來合作訪問的是天才」。



我們也根據每集評選出的攤販排名，幫大家整理出了前三名攤商的美食地圖，快跟著《夜市王》打卡最好吃的台灣小吃吧！

【相關圖輯】台灣必食「6大便利店美食」惹陸網熱議 讚一食物內餡等同現做（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

第一集「雞排店」排名

第一名、台北 南機場夜市：好吃炸雞

地址：台北市中正區中華路二段315巷41號

營業時間：15:30~01:00(週一休)

電話：(02)2305-5992



南機場夜市：好吃炸雞（01製圖／《夜市王》節目截圖）

第二名、花蓮 東大門夜市：宜蘭香

地址：花蓮縣花蓮市中山路50號

營業時間：18:00~00:00

電話：0975-333-282



東大門夜市：宜蘭香（01製圖／《夜市王》節目截圖）

第三名、台南 大東東/大東夜市：德聖炭烤醬燒雞排

地址：臺南市中西區武聖夜市第10排第10號

營業時間：每週一、二、五

電話：0927-206-816



大東東/大東夜市：德聖炭烤醬燒雞排（01製圖／《夜市王》節目截圖）

第二集「蚵仔煎」排名

第一名、高雄 瑞豐夜市：瑞豐昌海鮮燒烤

地址：高雄市鼓山區裕誠路(瑞豐夜市)第8排第449號-451



瑞豐夜市：瑞豐昌海鮮燒烤（01製圖／《夜市王》節目截圖）

第二名、台中 一中商圈夜市：蠔大一口

地址：台中市北屯區敦富路與號敦富一街口

營業時間：每週一、三、五、六、日

電話：0927-206-816



一中商圈夜市：蠔大一口（01製圖／《夜市王》節目截圖）

第三名、台南 花園夜市：阿三哥蚵仔煎

地址：台南市北區海安路三段和和緯路交叉口

營業時間：18:00-23:00



花園夜市：阿三哥蚵仔煎（01製圖／《夜市王》節目截圖）

延伸閱讀：

連饒河、士林都輸給它！2024十大雙北夜市 第8名小吃竟躍上國宴

台灣夜市到底有什麼好逛？網列4缺點狠批「根本找罪受」 鄉民掀兩派意見戰翻

《黑白大廚》雙北美食地圖！白種元欽點的10大台灣小吃揭曉 珍奶、香腸人潮排爆

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】