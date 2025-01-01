2025年開運顏色+物品　求愛情門口放紅色花！增財運要擺這物件

來到2024年的尾聲，不知大家覺得今年自己的運氣如何呢？無論如何，新的一年新的開始，為了2025年可以行大運，大家不妨在生活中融入來年的開運顏色和物品。占卜師二代目袈三郎老師最近在日本網站「charmmy」上分享了，提升整體運、愛情運、財運和事業運的2025年開運顏色和物品。當中提到要提高財運，就要擺金色的青蛙？



（《愛回家之開心速遞》劇照）

2025年開運顏色

整體運

在2025年紫色會大大提升你整體運氣。將紫色融入一些小配件又或是內搭中，便可以為你帶來穩定的運氣。

愛情運

如果想提高愛情運，可以嘗試搭配紅色和粉紅色。如果追求平靜的愛情，就應該穿淺一點的顏色，如果你追求熱烈的愛情，就應該穿上接近紅色原色的顏色。

（《校對女王》劇照）

財運

金色是提升財運的最佳顏色，在注意顏色同時，也可以選擇有好意頭的圖案，讓運氣疊加。

事業運

若要提高事業運，藍色是最推薦的顏色。據說藍色是代表「冷靜」和「信任」的顏色，有大幅提高事業運的作用。

2025年開運物品

整體運

增加2025年整體運氣的開運物品是「手巾」。 比起換浴巾，更推薦手巾仔或絲巾等較薄的質地。同時也可以配合提升整體運的紫色，隨身攜帶。

愛情運

2025年增加愛情運的物品是「花」。可以將一朵紅色的花插在花瓶裡，放在門口附近。它將幫助你更仔細地審視自己的愛情生活，同時提高戀愛運。

財運

2025年增加財運的推薦物品是「金色的青蛙」。自古以來，青蛙物品被指能「帶來金錢和好運」。透過擁有金色青蛙，就能不斷為自己帶來好運。

事業運

提升事業運的開運物件是「藍色文具」。只要在工作時使用的物品中融入一點藍色，便能提高工作運勢。