辦公室風水｜裁員潮殺到？麥玲玲教5招風水陣「保命」+防小人

市道疲弱，出名唔炒人的恒生銀行都要裁員，令不少打工仔都擔心會飯碗不保。堪輿學家麥玲玲師傅在今年年初曾教大家如何在辦公室擺陣，除了防小人之外也可以防被裁，「保命」要緊！



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【辦公室風水陣2025】第一招：防裁員

打工仔想「保住飯碗」，避免被裁員，麥師傅話要注意自己在辦公室的座位會否「欠靠山」（如背後欠牆或無高櫃遮擋）。如背後沒有任何大物遮擋，一般運勢會被削弱，也易受煞氣所沖。建議最好在背後掛上意象詳和的山水畫、加高椅背或擺放八粒石春。

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【辦公室風水陣2025】第二招：升職加薪

想升職加薪，不妨在辦公室催旺文昌星及當旺財星位置。今年的文昌星在正西，最佳是擺四枝富貴竹或流動性強而又帶綠色的物品來催旺升職機會。此外，正東的九紫星為今年最強的吉星，此處宜多放紅色物品或紫晶擺件，有望升職加薪。

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【辦公室風水陣2025】第三招：多勞多得

大家是不是有時發覺自己工作量不斷增加，但精神難集中，總覺得疲憊不堪、情緒低落，甚至努力了卻難有回報？麥玲玲師傅表示，這很有可能是因為辦公桌位受煞氣侵襲，例如座位靠近洗手間、對著尖角等，這些都會形成煞氣，而阻礙工作運勢，影響事業發展。

麥玲玲師傅表示，大家可以於辦公桌附近加設遮擋物品，來阻擋煞氣。如果不確定煞氣來源，可將遮擋物品豎立在桌面正前方。若靠窗座位受到來自窗外的煞氣，則可長期拉下窗簾，或貼上大幅海報作為遮擋。

建議用具：

小型水松板（辦公桌前方或旁邊）

大幅風景畫海報（擋住窗外煞氣）

遮光窗簾（提升安全感，阻隔外部干擾）

【辦公室風水陣2025】第四招：生意蒸蒸蒸日上

營商者或自僱人士想流年生意更好，宜同時催旺九紫當旺財星及六白武曲星。今年最強的九紫星財星在正東，此處宜擺放大葉植物或象徵旺財的金元寶物品。而六白星在今年飛臨正南，該處宜多用黃色、金色物品，也有利擺放黃晶或金髮晶。另外，也可在商舖或辦公室門外擺放一對總貅招財，收銀機位置或保險箱附近則可擺放聚寶盆等物品，以收守財之效。

【辦公室風水陣2025】第五招：防口舌是非

職場上閒言閒語特別多，即使自己保持低調，也總被流言蜚語找上門。麥玲玲師傅表示，大家可於辦公室或自己的辦公桌，以指南針找出流年「三碧是非星」的飛臨之處，在該方位多放紅色物品，用以化解是非煞氣，穩定工作環境，讓人際關係和諧。大家可以按辦公室大小選用適當的紅色物品，若空間有限，則可靈活運用紅色的日常用品和在座位椅背上掛上紅色外套，以減弱是非星力量。

建議用具：

紅色地毯（放在桌下或椅前）

紅色滑鼠墊、紙鎮、文件夾（辦公桌上）

紅色外套或披肩（掛在椅背上，隨身擋是非）