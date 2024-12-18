2025蛇年風水｜麥玲玲教家宅大門地氈風水陣 放不同顏色旺財避凶

2025農曆新年快到，每個新年屋企大門的地氈大家必定會更換，希望新一年繼續旺財＋家宅平安。不過大門方向不同，其實地氈顏色挑選都有分別，《開罐》請來麥玲玲師傅講解一下！



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麥玲玲師傅表示，每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，如果流年方位好，自然引入喜慶吉事，反之如果大門方恰巧是今年的流年凶位，亦不必太杞人憂天，只要加以化解也能夠趨吉避凶。

要在大門位擺個風水陣，大家首先要知道如何找出家宅的正確坐向方位。所謂「坐」即面對大門時所背對的方向；而「向」則以家中面對大門往外走的方向。大家可以在家中面向大門正中的位置，手持指南針，指南針所指出的門外方向，便為「向」。舉例說，若門外方向為正南，其對立的正北便為「坐」，即坐北向南。

麥玲玲師傅

大門不同方向的擺陣

大門向正東

九紫星臨門：此為九運中最強的吉星，也為當旺財星及喜慶星，若要進一步加強，可在大門使用紅色或綠色地氈，玄關則可放大葉植物、金元寶或任何帶有「開門見喜」意象的吉祥物品。另外也可在門旁裝上一盞長期亮着的小燈，亦有助催旺喜事及財運。

大門向東南

白星臨門：今年特別有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身朋友可望發展戀情，但夫妻或情侶則要小心三角關係。如要催旺可放彩色地氈，要削弱則可放素色地氈或木製的雞形擺設。另外，因今年太歲飛臨東南，大門向東南之家宅也屬犯太歲，所以本年全屋切忌裝修、動土，否則家宅的健康運會易受衝擊。

大門向正南

六白星臨門：今年整體家宅運不俗，尤其有利文職以外的工作，也利偏財。如要催旺可放黃色或金色地氈，玄關一帶也適合擺放金色的吉祥擺設，有助升職及加強名氣。

大門向西南

八白星臨門：今年家中各人工作運和財運頗佳，如要再催旺，可在大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，另外也可加些陶瓷擺設。

大門向正西

四綠星臨門：今年特別有利考試、升職及提升名氣，適宜放粉藍色或綠色地氈再作催旺，也適合在玄關一帶擺放文昌塔。

大門向西北

三碧是非星臨門：今年是非及爭吵特別多，大門一帶忌用綠色及藍色地氈，宜用紅色地顫或張貼紅色海報、揮春。

大門向正北

七赤星臨門：今年家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。大門位置不宜動土，也不利擺放帶流動性的物品，宜放粉藍色地氈化解。

大門向東北

五黃星臨門：今年健康運不佳，更要提防舊病復發，因此大門及附近一帶切忌裝修動土，也不利擺放紅色、黃色地氈。今年適宜在大門旁掛白玉葫蘆、能發聲的圓形銅鐘或銅鑼，亦可擺放淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及六個銅錢化解病氣。

正東（九紫）：泥種植物/紅燈

東南（一白）：鮮花/水種植物

正南（六白）：貔貅/一對龍龜

西南（八白）：紅黃物品/陶瓷

正西（四綠）：四枝富貴竹/藍綠物品

西北（三碧）：九枝去葉玫瑰/紅色物品

正北（七赤）：藍色物品/波浪紋物品

東北（五黃）：銅製或金色重物/銅葫蘆中宮（二黑）：銅製或金色重物/錢兜