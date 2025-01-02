叱咤2024｜網民不滿賽果鬧爆6宗罪　馮允謙連輸三獎:仲有咩公信力

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》在昨晚（1月1日）於亞博順利舉行，事前不少網民已經透過全年播放率推斷當晚獎項，但結果卻大失民意，引來極多網民在各大社交平台洗版報不平，更有網民在連登開帖文「叱咤仲有咩公信力？紅足全年都係攞第七」，為洪嘉豪抱不平。



姜濤事隔兩年再奪「我最喜愛男歌手」

叱咤樂壇流行榜以全年播放率及電話投票作獲獎標準，其中我最喜愛歌曲大獎就由全場觀眾投票冠軍的姜濤奪得，姜濤亦成五連霸奪我最喜愛歌曲，陳卓賢IAN更勇奪男歌手以及創作人金獎，鏡粉成最大贏家，但有人喜就有人悲，網絡上叱咤開播後便罵聲不斷，更有不少網民質疑叱咤的公信性，《開罐OPENER》就合集了網民怒數今屆叱咤樂壇的六宗罪。

1.馮允謙（JAY FUNG）連輸三獎

Jay fung坦言自己對獎項失望

在頒獎典禮正式開始之前，就有網民統計過全年播放率，其中馮允謙以485遙遙領先，而僅隨其後陳卓賢Ian播放率為412 ，不少網民都認為馮允謙今年的「至尊歌」以及「男歌手金獎」十拿九穩，但最終結果「唱作人金獎」以及「男歌手金獎」都有陳卓賢Ian奪得，而馮允謙只能屈居第二奪得銀獎，雖然他亦眾望所歸奪得「至尊歌曲獎」，但至尊大碟獎專輯《EMO》亦同樣敗給陳卓賢Ian的《Interlude》。

不少網民洗版為馮允謙抱不平，認為叱咤公信性大幅下降，馮允謙金獎被「打劫」，而雲浩影Cloud亦在叱咤結束後表示馮允謙Jay Fung值得更多，更有聲音揣測陳卓賢Ian奪金獎是「靠局長」 ，加上陳卓賢Ian當晚的演出表現強差人意，不少網民都直言「好難聽」、「今年男歌手算唔算係叱咤史上最誇張嘅一次調獎」、「造馬造到傻」。

2.洪嘉豪《黑玻璃》奪十大歌曲第七位

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024 》直播畫面

《黑玻璃》絕對是2024年傳唱率極高的歌曲之一，由白卡聯盟翻唱拍reels 後爆紅，被網民評為2024一定聽過的歌，早前在YouTube的熱門音樂影片排行榜中，《黑玻璃》亦勇奪第一，但最後亦強差人意指取得十大歌曲第七位，不少網民認為「叱咤要還《黑玻璃》一個交代」、「Youtube係平民同埋刷出來的，903係『專業推介』」、「晨早無咗公信力架啦，仲成日係度傾個垃圾獎唔知做咩」。

部份網民亦為《黑玻璃》無法取得我最喜愛歌曲而感到可惜，認為主要是因為年輕一眾未必會豪擲千金買飛入場投票，「最後要入場先支持到你嘅最愛，張飛仲要好貴，但又明白嘅，商台都係以商業為主」。

3.十大歌曲被質疑調獎

2024有海量好歌都沒有成功奪得叱咤十大歌曲，其中由林家謙演唱的《普渡眾生》最為惋惜，網民在開播之前統計過播放率，《普渡眾生》雖然在年尾才開播，但仍然取得播放率第10位的好成績，但最後該歌曲仍然食白果，而最終取得第10位的MC張天賦《小心碰頭》，亦令網民質疑「小心碰頭應該都唔止第10名？」、「歌手有冇獎係睇啲DJ鍾意邊個、903想捧邊個」、「《小心碰頭》差過《Hey Hey Ok》」、「《青春告別式》、《三生有幸》冇入十大？」。

4.張敬軒、陳蕾全晚食白果

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024 》直播畫面

在2023年叱咤樂壇頒獎典禮中，張敬軒擊敗Mirror三子以及尹光奪得我最喜愛男歌手，陳蕾亦狂掃四大獎項成為最大贏家，唯今年全晚食白果，張敬軒全晚最大亮點便是陳卓賢Ian奪金後，甜笑多謝好朋友張敬軒，有部份網民為張敬軒坐足全晚惋惜，「青春告別式冇獎都難攪」 、「十大點都有，仲有我最喜愛男歌手」，但大部份網民都尚算理解「咁張敬軒都叫做上咗神枱，唔使再靠獎得到認同，喺下面支持吓後輩幾好」、「都唔夠數」、「一個出得一首歌，一個專心做社工」。

5.容祖兒《九秒九》奪十大歌曲第三位

容祖兒相隔六年，再踏叱咤舞台。

對於容祖兒的出現不少網民感到震驚，而對於容祖兒奪獎評價兩極化，有一部份網民認為她已經北上掘金，「我以為佢已經唔係香港歌手好耐」、「乜嘢容祖兒啊，點解你會突然間出嚟，還我林家謙」，但大部份網民為她澄清，表示《9秒9》播放數據足以令容祖兒奪得十大歌曲頭五位，「其實容祖兒係合情合理，你唔問吓HeyHeyOk」、「九秒九堅hit，唔止叱吒，仲係五台冠軍，更加係《緊急聯絡人》延續篇，播放率高同埋上磅週次長，一早已經計到可以攞頭五位」、「都唔關容祖兒事，人地首歌真係高播放率」。

6.姜濤奪兩大獎

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024 》直播畫面

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的「我最喜愛歌曲大獎」繼續由姜濤奪得，而今次亦是姜濤第五次獲得此大獎，並列史上取得最多次該大獎的歌手，與張學友、陳奕迅齊名，亦相隔兩年後重奪「我最喜愛男歌手」，但姜濤在發表得獎感言時，卻表示「又要俾人鬧」、「希望打緊字嘅人，口下留情」。

而網民的評論亦同樣兩極，部份網民認為他不值得取得兩個大獎，「叫人手下留情，自己有冇俾心機學唱歌」、「咩叫又要俾人鬧？你唔想俾人鬧就做好啲啦。」但也不少網民認為他壓力極大，自言不是粉絲的網民也表示相當心痛他，「好慘，第一個反應就係話一定俾人鬧」、「佢呢排成日都求放過，真係好無奈」、「現場一片姜海，咁佢真係有咁多人鍾意喎，佢攞有咩問題」、「都估到係佢拎，冇意見，恭喜你」。

大家又是否滿意昨日的賽果呢?