叱咤樂壇頒獎禮2024｜網民3大分析我最喜愛歌曲：永遠都係姜濤攞

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於元旦舉行，早前由樂迷投票「我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎的5強結果已公布，當中由於我最喜愛歌曲是由現場觀眾再由5強一人一票選出，換句話來說即是鬥現場粉絲多，所以話題也最高。

近日就有連登仔在討論區上估計今年賽果，更表示按以往走勢及商台的機制，指姜濤可能會成為此獎項的永續得主！



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一如以往，MIRROR成員包辦多個「我最喜愛的」大獎嘅5強，男歌手同歌曲當中都佔3席。今年入選我最喜愛的歌曲大獎5強包括有《好得太過份》 （ 姜濤）、《以孤獨命名》( 陳卓賢)、《Hey Hey OK!》( 盧瀚霆)、《普渡眾生》(林家謙)、《黑玻璃》(洪嘉豪)。過去連續4年奪「我最喜愛的歌曲」的姜濤，如今年再贏，就可以追平張學友同陳奕迅五度奪得「我最喜愛的歌曲」大獎的紀錄。

有連登仔近日在討論區上列3大分析，指姜濤基本上是必勝。該名網民表示，從機制上看，我最喜愛歌曲是現場觀眾一人一票在五首揀一首攞獎，「意味住，只要邊個fans夠多出現喺現場（或者夠財力用唔同方法攞到叱咤飛），首歌幾唔出名都會贏。」

第二，他指從過往數據分析，回顧過去三年，我最喜愛歌曲五強票數分佈。以去年情況為例，姜濤的《濤》得票47%，而張敬軒的《隱形遊樂場》得 21%、Anson Lo的《Money》 得 19%，指姜糖「大幅輾壓」，「估計現場廣東歌樂迷游離票，較多去咗隱形遊樂場，但加埋張敬軒fans票，都只係頂得21%」。而之前幾個年度的情況也相約，出現姜fans大幅輾壓的場面，「我認同《蒙着嘴說愛你》都算係佢代表作，唱到街知巷聞，呢首贏係應該。」

第三，該名網民指今年入圍五強而非MIRROR的歌曲有兩首，分別是洪嘉豪的《黑玻璃》以及林家謙的《普渡眾生》。一首唱到街知巷聞，另一首因為套電影大賣而爆紅，「正常樂迷嚟講，兩首會互相𠝹票，死得慘重。今年我連歌名都冇聽過嘅《好得太過分》（姜濤唱)，分分鐘搶到超過5成票。」

該名網民表示，我最喜愛男歌手女歌手組合，個人在那一年夠紅就得，但《我最喜愛歌曲》，贏的從來是大熱歌曲，非樂迷都聽過的歌，他舉例指08年謝安琪並非最top tier的歌手，但非樂迷也會識《囍帖街》，直言「再係咁落去，叱咤既公信力繼續比fans玩死 。好似百大型男/乜Ｘ嘢靚仔選舉呢味嘢，(Ｘ)衝出國際，連歌手本人都覺得尷尬。殺死偶像嘅，係唔Ｘ用腦嘅歌迷。」

其實每個頒獎禮的機制都有所不同，而商台的叱咤入場票更出名超難得到，現場一人一票選出，是易被操控，抑或是真正號召力的表現？姜濤粉絲姜糖人數眾多也出名團結，是否能替偶像再攻下一城？大家1月1日晚就會知道。