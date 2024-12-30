《魷魚遊戲2》朴成焄突轉貼AV版封面！ 鹹濕版魷魚遊戲竟鬧四胞

Netflix熱播劇《魷魚遊戲2》熱播，當中韓國演員朴成焄在戲中飾演一名跨性別角色引來熱議，但沒想到他今日（30日）在個人SNS上載一張疑似《魷魚遊戲》主題的成人影片封面，雖然已迅速刪除但已被「斷正」，惹起全球網民熱議。



朴成焄在其個人SNS，上載了一張由AV女優美園和花主演的色情版《魷魚遊戲》成人影片封面，雖然他已極速刪除貼文，但可惜已被網民截圖並瘋傳，有網友笑稱或會影響到《魷魚遊戲》劇組的整體形象。

事件鬧大之後，朴成焄透過所屬經紀公司BH娛樂表示稱因「手誤」，按錯了透過私訊收到的貼文，結果被上傳到Instagram Story中。「演員本人也非常驚訝，並對此反省。」

在《魷魚遊戲2》中，朴成焄飾演編號120號跨性別女性參賽者趙賢珠，她曾是特種兵，參加遊戲原因是希望贏取獎金支付變性手術費。而朴成焄另一套成名作是2022年《黑暗榮耀》，他在戲中飾演有份校園欺凌的反派富家子「宰寯」。

至於朴成焄誤傳的AV版《魷魚遊戲2》，戲名叫《鮑魚遊戲》（DASS-534），則由美園和花、彌生美雪、幾野町・五十嵐美月主演，製作相當認真，甚至連封面都抄Netflix (叫Dasflix)，更搞了張「角色關係圖」。

故事內容講美園和花為了幫絕症男友醫病，後來被騙到一個密室參加「鮑魚遊戲」，同場的還有她的朋友、前男友、暗戀她的男人，以及她的上司。片內的女星都穿綠色運動裝，甚至連那些粉紅色士兵和黑色面具大boss都有份演出。

除了這套《鮑魚遊戲》，另一AV片商FALENO也有網上串流版《魷魚遊戲》，還有片商引入了歐洲版，同樣叫做《イカセゲーム》。台灣又有一部以中文命名的《飽魚遊戲》，該片更模擬劇中「一二三木頭人」那場game，好亂呀！