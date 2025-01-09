七仙羽2025蛇年運程｜12生肖屬蛇、馬、羊、猴運勢全面睇+排名

【2025蛇年屬蛇、馬、羊、猴生肖運程】2025年蛇年又到，十二生肖的運程會如何?哪些生肖會犯太歲?今次《開罐》請來堪輿學家七仙羽師傅詳細講解，而這篇就先講解2025屬蛇、馬、羊、猴的生肖運程。



七仙羽師傅為大家講解2025年生肖運程

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屬蛇2025蛇年運程——提防變故

屬蛇今年在2025年十二生肖排行榜中排名第九，今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機，而吉星解神帶來一線生機，提醒即使在黑暗時刻也有光明指引，即使有難關仍然能夠順利渡過，但需注意情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。

另外凶星「伏屍」和「指背」暗示突如其來的變故，宜多加提防，謹慎交友，避免捲入是非，加上因犯太歲影響，避免大舉動土或遠遊，今年師傅建議要著重提升自我，學習新技能，勇敢面對變化，充分發揮智慧與堅韌，為未來的成功打下基礎。

屬蛇幸運顏色

綠色：有助尋求內心平和與健康

紅色： 增強熱情和能量

黄色： 助提升穩定性和財運

屬蛇幸運數字

【2】增加活力和創造力

【7】提升財運和靈活度

【8】提升穩定性和財運

屬馬2025蛇年運程——步步高陞

屬馬在2025年的十二生肖排行榜中運勢排名第七，屬馬的男性將會在2025年事業和生活步步高升，女性則易獲得異性貴人支持。有吉星加持，心情輕鬆。

然而，須注意健康和安全，防止意外或小病，凶星「晦氣」可能引發小是非，建議保持耐心與寬容，可減少麻煩。亦需要謹慎管理財務，時刻關注長輩健康，在感情上亦可能面臨考驗，緊記保持忠誠與正直。

屬馬幸運顏色

紅色: 增強活力和自信

綠色： 提升創造力、健康和生命力

屬馬幸運數字

【2】增強活力和創造力

【7】提升財運和靈活性

屬羊2025蛇年運程——充滿挑戰

屬羊2025年在十二生肖運程中排名第12 ，在這一年將充滿挑戰和考驗，但也是成長的機會。在健康方面，需要注意避免高風險活動，運動時做好防護，而人際關係可能受女性親戚壓力影響，需注意多溝通以化解誤會。

在職場上，師傅建議要低調行事，謹慎決策，保持冷靜以應對困難。財務上也要做好資金規劃，避免冒險。這一年考驗耐性和智慧，將挑戰視為成長階梯，保持平常心，堅持到底，最終會穩健地走向未來。

屬羊幸運顏色

白色：帶來新的可能性

黃色：增強穩定和安全感

粉紅色：提升熱情和幸福感

屬羊幸運數字

【3】增強生機和活力

【9】增加能量和熱情

屬猴2025蛇年運程——大展鴻圖

屬猴2025年在十二生肖運程排行榜中排名第二，雖然今年屬猴或會遇到波折，注意「刑太歲」和「破太歲」的影響，可能涉及法律糾紛，須謹慎行事，避免衝動，但同時又有多個吉星庇佑能帶來好運，化解困難。

女性在事業和財運上有提升，男性受女性貴人幫助，可把握大展鴻圖的好時機，師傅建議避免無謂爭執，保持冷靜，以積極態度應對挑戰，善用幫助，最終能克服困難，獲得成功。

屬猴幸運顏色

白色: 增強機會和幸運

金色： 提升財運和成功機會

藍色：提升思考能力和決策品質

屬猴幸運數字

【3】提升吉祥能量

【4】 增強智慧和適應力

【9】 提升能量和成功機會

資料來源：知出版—《七仙羽教你蛇年招財納福》授權刊登