2025蛇年4生肖+4星座會行衰運　2生肖犯雙重太歲　要做一事化解

2024龍年就快過去，來年2025年蛇年各大生肖和星座的運勢又如何呢?台灣命理大師清水孟日前就在其FB發放短片，公開明年會有4個生肖+4個星座會行衰運，而且其中一個生肖更雙重犯太歲！



台灣命理大師清水孟（fb截圖)

2025年犯太歲生肖

第一名：屬蛇犯太歲

清水孟老師說，生肖屬蛇的朋友在工作上的計劃易遇到阻礙，升職加薪遙遙無期，甚至有失業的可能。財務狀況也有機會變差，或投資失利，或有意外支出，老師更特別提醒，千萬不要借錢給他人。

第二名：屬豬沖太歲

屬豬的朋友工作可能會有突然變故，例如有些計劃會被臨時取消，讓你感到不安。老師表示，豬朋友在明年投資方面也要小心，尤其高風險投資有可能會招致損失。人際關係明年也不太理想，容易被誣陷或誤解。

IG@ansonlht

第三名：屬虎刑太歲+害太歲

屬虎的朋友仔今年犯雙人歲，在工作上或會遇到不公平對待，像是被排擠或被分配做一些不合理的工作，令你士氣大受影響，甚至影響事業發展。投資可能會面臨虧損的風險，應避免盲目跟風，不要輕信別人的說話。愛情運也不太理想，舊情人或以前的朋友突然出現，讓你感到困惑和壓力。

第四名：屬猴刑太歲+破太歲

清水孟老師說，職場上有可能會捲入辦公室權力鬥爭，讓你壓力倍增，甚至影響升遷。財務方面，投資要特別謹慎，因為可能聽信朋友或同事的建議，投資一個誤以為有利可圖的項目，結果卻招來更大損失。

2025年行衰運星座

第一名：獅子座

獅子座的朋友2025年會遇到水逆和火逆，與金錢相關的溝通、合約、交易可能出現延誤或誤解，購物時要特別謹慎，避免衝動購買或不必要的開支。

第二名：牡羊座

牡羊座的財運在土逆和水逆期間可能會面臨較大挑戰。老師說，牡羊座朋友應避免進行大額交易或簽訂長期合約，因為有可能會出現反覆修改或變數，而且明年不要亂投資。

第三名：水瓶座

明年5月至10月的冥王星逆行，對水瓶座的財運會產生深遠影響。這段期間的財務狀況可能會出現轉變，在長期財務計劃和資源分配上要有更深入的反思和調整。

IG@jacechw

第四名：雙魚座

面臨土逆、水逆和金星逆行的困難時期，清水孟老師說明年雙魚座的財運會受影響，同時花在健康上花費變多，對人容易產生誤解，要小心心情起伏大。多穿咖啡色或暗色，可對你的運氣加分。

最後老師建議，這些犯太歲的生肖和行霉運的星座朋友，要點光明燈或安太歲，為自己祈福增運。

資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

（星座命理屬民俗說法，內容僅供參考）