2025蛇年風水｜富貴竹買幾支？桃花點擺？即睇蛇年年花擺位宜忌
撰文：周悠
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臨近新年，不少人都喜歡逛年宵、花市，順道買一些年花回家。年花不單漂亮，還具有催旺風水的作用，只要擺放在合適的位置，就可以風山水起。這次便向大家推薦12款年花！
👇👇👇2025蛇年年花各大方位宜忌👇👇👇
催桃花 - 桃花、水仙
說到旺桃花，當然要買桃花！此外，水仙、水種牡丹、百合花都適合放桃花位（2025蛇年桃花位在東南）。除了可以助單身人士催旺姻緣，在情場上找到另一半，還可以助打工仔催旺人緣，在職場上招貴人，扶搖直上。
旺文昌 - 富貴竹
學生們學業要緊，如果想提升學習能力、考試運，不妨在文昌位放置四支富貴竹，水種無泥最佳。富貴竹屬於較容易生長的植物，只要每年找出家中文昌位（2025蛇年文昌位在正西），把富貴竹遷移過去即可。
旺喜慶 - 蝴蝶蘭、桔
催旺嫁娶喜慶事，可以選擇多果實、泥種大葉植物，例如泥種牡丹、銀柳、萬年青、蝴蝶蘭、五代同堂和桔都可以！在喜慶位（2025蛇年喜慶位在正東）擺放五代同堂、桔，多果實的植物，更有助催旺添丁。
旺財運 - 萬年青
富貴竹、萬年青都適合放在大門旁邊，讓財氣隨流動之氣帶進屋內。蘭花、水仙花、牡丹顏色鮮艷的鮮花、大葉的植物，都適合放在財位（2025蛇年在正東）牡丹象徵花開富貴，有助催旺財運及喜慶。
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