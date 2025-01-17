風水佈局2025｜蘇民峰九宮飛星圖風水陣+病位化解/蛇年旺桃花財運

2025蛇年風水佈局｜農曆新年又就快到，每年的吉凶方位以及風水佈局，隨着九宮星位變動而有所不同，而每個宮位亦對應了不同的吉凶事宜，《開罐OPENER》就請教了堪輿學家蘇民峰師傅，如果大家想在新一年趨旺桃花位、財運，以及化病位等，就可以看九宮飛星圖，及參考以下2025年流年風水局，幫助你全方位提升2025年運勢！



蘇民峰師傅為大家分析2025年風水佈局

流年風水陣以每年的「立春」為界，並非由大年初一開始計起，因此，以下的風水陣正式適用的時間為西曆2025年2月3日，持續到明年2026年2月4日！想知自己家居九宮方位，拿著指南針就有清楚指示了。

九宮飛星圖2025

2025風水佈局一：東北、中宮化解病位

風水佈局2025化解病位-YouTube@娛樂星玄 截圖

蘇民峰師傅表示每年不要以求財為先，要先以健康為出發點，在今年的流年九宮飛星圖中，要先留意東北方「五黃」（大病宮位），以及中宮「二黃」（小病宮位），如果家中住宅大門、廚房或主人房坐落家中東北方及中宮，2025年就要小心全家健康問題。

蘇師傅建議在家中東北方及中宮放置上鏈音樂盒，若家中大門坐落在東北方或中宮方位，亦可擺放一條舊鎖匙。而廚房和大門的地板上可以放一塊灰色地氈，地氈下放置六個女王頭毫子硬幣，橫排四個、上下各一個、女王頭硬幣面朝上，平時進出多踩上地氈，便能順利化解。

2025風水佈局二：東南位催桃花及人緣、西北位化是非

風水佈局2025催桃花人緣-YouTube@娛樂星玄 截圖

今年流年桃花位在東南方，如果是單身人士想催旺桃花，可以在東南方放置一杯水以及一個音樂盒。而今年的西北方是是非爭鬥宮位，若想化解是非，可在西北方放置粉紅色物件。蘇師傅建議可在東南方及西北方同時放置，便可形成旺人緣化是非局，建議打工仔們可以在公司的東南方以及西北方擺放這個局，助力2025年事業順順利利！

2025年風水佈局三：西南、正東、東南催財運

今年是香港地運進入九運的第二年，財位便會進入第八宮西南方、九宮正東方，以及一宮東南方的位置，蘇民峰師傅建議可在以上三個宮位同時放置一杯水催財，而其中東南方除了是今年的桃花位，亦是未來的財位，因此在此宮位放一杯水，能夠同時旺財以及催桃花。而雖然地運八運已過，但過氣舊財位正北方第七宮「破軍位」，亦可嘗試放置一杯水催旺財運。

2025年風水佈局四：正西位催學業、正南位利武職

風水佈局2025催財運-YouTube@娛樂星玄 截圖

事業分為文職武職，大家可按照自己從事的事業來擺放適合的風水佈局，讀書人士亦可擺放文職風水佈局，今年文昌位在正西方第四宮，在西方可以擺放四支富貴竹、文昌塔或四支毛筆，會比較有利讀書考試。如果從事武職可留意正南方第六宮「武曲位」，可以擺放八粒玉石在一杯水中，除了有利財運之外，亦有利武職的升遷，包括紀律部隊、三行工人、電腦裝配等等行業。

資料來源: YouTube@娛樂星玄，由蘇民峰師傅授權刊登