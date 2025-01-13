2025蛇年風水｜蘇民峰教大門地氈擺位　9大開門方位病位要點化解?

2025年蛇年又到，風水上來說地氈必須每年都更換，由於不同年分的財位、桃花位等有所不同，若想催吉避凶應該點做?近日YouTube頻道《娛樂星玄》有著名堪輿學家蘇民峰講解新年流年風水佈局，教大家大門地氈旺宅化病方法！



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蘇師傅強調，大門開在哪一方位，跟大門座向朝哪個方向是不同，例如大門向南，但可以中間開門。大門若向南，但左邊開門的話就即是大門向著東南方，中間開門即大門開在南方，右邊開門即大門開在西南方。所以大門的方向同大門開哪個位置是完全沒關係。若大公司中間可能是升降機，開門開在中宮也有機會。

至於2025年如何在大門地氈旺宅化病呢?即睇蘇師傅點講!

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大門開在正東方位

今年正東是喜慶位，若是生旺喜慶，用青、綠、紅、橙、紫色的地氈都可以。

大門開在東南方位

今年東南位是桃花位，如果想旺桃花，可在屋外放灰色或藍色的地氈；但若擔心另一半有外遇想化桃花，可以在屋外放啡色地氈以制桃花。不過蘇師傅也叮囑，桃花也代表人緣、交際應酬好，所以以放灰／藍色地氈較好。

大門開在正南方位

今年南方位是武曲位，武曲有利文職以外的人士，例如紀律部隊、三行工人、電腦配置等，宜屋外放黃色、啡色地氈，可生旺喜慶有利升職及財運，而屋內放灰色地氈都可催財。

大門開在西南方位

師傅指西南今年是財位，若屋外擺放地氈，宜放紅、橙、紫、米黃、啡色地氈有利催財，而紅地氈最容易買得到。

大門開在正西方位

正西今年是文昌位，若要催旺文昌位，可在屋內或屋外灰色地氈下放一片綠色布，又或者只用黑、灰、藍、青、綠地氈都可以。

大門開在西北方位

西北今年是爭鬥位，最簡單屋內或屋外用粉紅色地氈化解。

大門開在正北方位

今年是七赤破軍位，要在屋內放灰色地氈化是非及破財。

大門開在東北方位

今年東北是五黃大病位，要屋內或屋外放灰色地氈，地氈下放6個女皇頭伍毫子，打橫４個上下1個，若女皇頭伍毫子難揾，可以6條舊鎖匙或一塊銅片來代替化解。

大門開在中宮方位

今年中宮是二黑病位，病位一定要化解，一定是屋內或屋外放灰地氈，地氈下放6個女皇頭伍毫子，打橫４個上下1個，若沒有女皇頭伍毫子，可以6條舊鎖匙或一塊銅片來代替化解。另外在旁邊加個音樂盒都可以化解病位。

師傅補充，若沒有特別強調，地氈放屋內或屋外也可以，當中化病的地氈最重要是「踩」，所以室內外也可以。

資料來源: YouTube@娛樂星玄