蘇民峰2025蛇年運程｜12生肖財運/愛情/健康運勢全面睇+開運大法

【2025蛇年運程】又到蛇年，十二生肖究竟是好是壞?堪輿學家蘇民峰師傅早前就在其YouTube頻道，講解2025年十二生肖運程，分析各生肖的愛情及財運，以及化解之法，即睇蘇師傅點講！



12生肖運程運勢全面睇

2025年屬蛇生肖運程運勢

屬蛇的朋友今年本命年犯太歲，心情容易受到影響，思想上都會特別負面，無論運氣好壞都容易受情緒左右，會特別影響感情生活！詳細運程：蘇民峰2025年屬蛇運勢+化解方法一文睇清

2025年屬馬生肖運程運勢

屬馬在2025年有「咸池」桃花幫扶，別人對自己的觀感會比較好，間接對事業有幫助，但有凶星「晦氣」，代表做生意簽約容易被人截糊！詳細運程：蘇民峰2025年屬馬運勢+化解方法一文睇清

2025年屬羊生肖運程運勢

屬羊在十二生肖運程排名第九。今年是「太歲遙合」，代表有遠方貴人幫助，如果從商或到外地工作亦極為有利，惟今年屬羊的朋友無任何吉星，單身人士未必能順利認識異性。詳細運程：蘇民峰2025年屬羊運勢+化解方法一文睇清

2025年屬猴生肖運程運勢

屬猴今年是「太歲刑合」，代表人緣好，人緣、是非和小人三者的力量互相拉扯，貴人吉星雖多但凶星仍會影響到是非比較多，同時心情有時比較孤獨。詳細運程：蘇民峰2025年屬猴運勢+化解方法一文睇清

2025年屬雞生肖運程運勢

屬雞2025年財運、感情、桃花都是12生肖內排行第四，巳酉相合代表人緣好，各樣事情都比較穩定，但由於今年是官非年，要注意突如其來的官非、是非、人事不和。詳細運程：蘇民峰2025年屬雞運勢+化解方法一文睇清

2025年屬狗生肖運程運勢

屬狗今年是「紅鸞」桃花年，代表交際應酬人緣好，屬狗的單身人士今年會得到別人青睞，甚至可以結婚，若去年就已經結婚，今年亦可有添丁之喜。詳細運程：蘇民峰2025年屬狗運勢+化解方法一文睇清

2025年屬豬生肖運程運勢

屬豬今年沖太歲，容易有感情、住屋以及事業上的變化，但吉凶來說比較極端，單身人士容易開展新戀情，相反有對象就容易分手或爭吵。詳細運程：蘇民峰2025年屬豬運勢+化解方法一文睇清

2025年屬鼠生肖運程運勢

屬鼠今年暗合年，代表暗中大家都覺得對方不錯，不過就不會宣之於口，貴人方面運勢強勁，容易得有力貴人扶助，打工仔容易遇到好老闆、做生意亦容易有人介紹。詳細運程：蘇民峰2025年屬鼠運勢+化解方法一文睇清

2025年屬牛生肖運程運勢

屬牛2025年「太歲遙合」，容易在工作事業上有遠方貴人輔助，亦有機會認識外地人，即使感情方面有機會進展成異地姻緣。詳細運程：蘇民峰2025年屬牛運勢+化解方法一文睇清

2025年屬虎生肖運程運勢

屬虎在2025年「太歲相刑」，雙重犯太歲，「刑」代表是非多但又不能順利解決，容易因為小事令到全年麻煩不斷，容易面對面與人發生爭執，亦千萬不要借錢、做擔保。詳細運程：蘇民峰2025年屬虎運勢+化解方法一文睇清

2025年屬兔生肖運程運勢

屬兔的朋友2025年運勢平平，但整體運勢會比2024為優，今年行小的驛馬年，容易四處走動、出外，吉星只有一粒「八座」，代表會得到表面的風光和地位。詳細運程：蘇民峰2025年屬兔運勢+化解方法一文睇清

2025年屬龍生肖運程運勢

屬龍的2025 為天喜桃花年，容易認識能夠發展下去的對象和戀情，若在2024年結婚或懷孕，來到2025年的感情就能夠更進一步。詳細運程：蘇民峰2025年屬龍運勢+化解方法一文睇清

資料來源：蘇民峰YouTube《峰迴運轉》