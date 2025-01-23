25歲變態男登日本兔島「踢死兔」77隻野兔遇害　犯案原因惹眾怒

相信有不少港人都聽說過日本有一個「兔島」，島上生活著數百隻兔子，每年吸引許多觀光客到訪。有日媒報導指日前一名上班族因為踢兔子，涉嫌違反動物愛護法被捕，兔子隨後不幸死亡。



（新聞截圖）

大久野島上居住著逾500隻野兔，每年都有不少國內外的觀光客到訪，據統計2023年就有約20萬人次到訪。據日媒FNN報導指，於1月21日下午5時30分左右，25歲男子堀田陸因腳踢大久野島的兔子，違反動物愛護法被逮捕。受害的兔子隨後死亡。

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據管轄大久野島的中國四國環境事務所所指，自去年11月下旬至今月中，島上發現最少77隻兔子的屍骸：去年11月26日至28日共發現13隻，12月17日至18日發現19隻，今年1月9日至12日再發現45隻。有關當局表示這是首次發現有這麼多兔子同時死亡，認為除了傳染病以外，也有人為的可能性。

今次踢死兔事件是由攝影師夫婦「うさぎ写真家 uta」揭發，他們２人由2000年起便一直拍攝大久野島上兔子。他們在X上分享到，自去年11月起，大久野島不斷大量兔子神秘死亡，日前他們又發現了數隻兔子屍體，其中有一隻雙腿斷裂，於是確定兇手目前就在島上。有同夥在島上發現疑犯堀田舉止可疑，於是用長鏡頭觀察情況，發現他用紅蘿蔔引誘兔子並想抓住牠，只是剛好有路人經過，最後被逼放棄。他們繼續跟蹤堀田，結果再次目擊他犯案，便立刻將他抓住。

「中國新聞デジタル」報導指，堀田被捕後承認罪行，更暗示自己與島上兔子大量死亡的事件有關。至於犯案動機，堀田表示自己是「覺得兔子可愛，好奇欺負牠們會有甚麼反應」，警方正繼續調查。「うさぎ写真家 uta」亦表示，在警察到場之前，堀田已經承認自己殺害多隻兔子，而他登島的日子也與發現大量兔子遺體的日期一致。

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根據愛護動物法，虐待動物將判處1年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰款，而殺傷動物則判最高5年監禁或最高500萬日圓罰款。為了滿足自己的「好奇心」便虐待動物導致死亡實在令人憤怒，有不少日本網民便表示，希望不會因為受害的是小動物而輕判犯人。