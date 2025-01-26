4歲童獨自去公園卻從此消失！1963年吉展誘拐殺人案令日本人心碎

我們會在影視作品中看到，日本的新聞媒體在碰到勒贖案時，會控制報導的內容，以避免刺激歹徒導致無可挽回的後果。那麼這項慣例又是從甚麼時候開始的呢？



這得追溯到1963年的一起誘拐案件，它被譽為戰後最大的誘拐事件，不但是第一次使用日本新聞媒體之間的報導協定，更影響到警察的特搜課組織改變，今天，就讓我們來看看這起「吉展ちゃん誘拐殺人事件」吧。

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獨自一人去公園玩，便不見了蹤影

1963年3月31日下午，東京入谷町村越家的長子，4歲的村越吉展在下午前往了家附近的入谷南公園玩耍，卻就此失蹤。他的父母見兒子遲遲沒有回家，連忙報警，警方也隨即展開調查。根據證詞，吉展似乎曾與一名30多歲的男子交談，警方也因此將這起案件定為誘拐案件，並為了避免發生與3年前的另一起誘拐殺人事件相同的悲劇，警方要求媒體控制關於事件的報導。



4月3日，焦急如焚的家屬接到了一通電話，並要求勒贖金，並在到4月7日這段期間，與犯人進行了總共9次的通話，警方雖然取得這些電話錄音，但當時的反向追蹤技術不夠純熟，因此沒能成功特定身分。4月6日，嫌犯要求家屬支付勒贖金，但並未成功，4月7日，嫌犯再次要求家屬支付勒贖金，並宣稱會用孩子的鞋子作為標誌，吉展的母親到了現場，確實成功取得了一隻鞋子並交付了信封袋。嫌犯則趁著監視的員警不注意，趁亂取走了信封袋並成功逃脫，但是，村越吉展並沒有回來，家屬也沒有再接到任何電話了。

被撕票卻苦無有力線索，費盡千辛萬苦終於鎖定嫌疑人

察覺村越吉展可能被撕票的警方，在4月13日透過媒體呼籲嫌犯放人回家，並在4月19日公開事件的全貌，4月25日更公開了與嫌犯之間的錄音，希望能夠獲取更多有力的線索。雖然獲得了許多相關線索的通報，但事件並沒有取得有效的進展，警方至此陷入了瓶頸。



日本有一名語言學家金田一春彥透過錄音中犯人的音調，推測犯人應該是宮城、福島、山形、茨城或是栃木縣的人，另一名語言學家鬼春人也透過新聞媒體發表自己的看法，幫助警方大幅縮減的搜索的範圍。1963年5月，一名文化放送的記者表示自己常去的咖啡廳，一名叫小原保的人與這個聲音很像，在以材訪的名義取得錄音並與通話紀錄進行聲紋對照後，發現兩者一致，至此，警方終於能夠鎖定事件的嫌疑人。

日本有一名語言學家金田一春彥透過錄音中犯人的音調，推測犯人應該是宮城、福島、山形、茨城或是栃木縣的人。（產經新聞）

從證詞中抓出矛盾，突破犯人心防

警方將小原保逮捕並執行訊問，但小原表示自己有不在場證明，加上測謊通過以及腳受傷怎麼逃避警方追捕等等因素，始終沒有辦法將他定罪。直到1965年，警方透過更換訊問方式，終於抓出了小原自供詞中的矛盾之處，並對此進行質問，挺不住質問的小原最終承認了自己的罪行。

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根據小原保的供稱，他是在看了一部名為《天國與地獄》的電影預告後決定犯案，由於自己的腳有傷，因此在施行綁架的那刻起，便決定將孩子殺害。在撥打勒贖電話的那時候，村越吉展已經不在人世，警方也根據他的供詞，在圓通寺找到了吉展的屍骨，至此，整起案件終於宣告偵破。

1967年，小原保被判決死刑定讞，並於1971年執行了死刑。

直到1965年，警方透過更換訊問方式，終於抓出了小原自供詞中的矛盾之處，並對此進行質問，挺不住質問的小原最終承認了自己的罪行。（日本經濟新聞）

「誘拐搜查專門部隊」因而成立

「吉展ちゃん誘拐殺人事件」除了是日本媒體第一次執行報導協定外，由於耗時將近兩年，並且人質也沒有被救出來的失敗，讓警方決定在特搜課中，設置「誘拐搜查專門部隊」，以應對未來類似的勒贖案，透過電話進行的逆向探查也被承認有效。或許，人類總是得要經歷過苦痛，才能夠有所進步吧，也希望吉展能在天上安息，做個乖巧的小天使。

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