女主播報新聞暈倒　被懷疑是性朝貢受害者這樣回應：每天都不甘心

日本25歲女主播小室瑛莉子，2024年11月播報新聞時突然暈倒，所幸身旁的主持人谷原章介立刻上前攙扶，之後她就醫被診斷為是貧血所致，目前身體狀況並無大礙；不過如今卻有網友觀看當天的畫面發現，小室瑛莉子當時是在播報松本人志涉性侵官司撤告的消息，因此被揣測可能是「性朝貢」的受害者。對此，小室瑛莉子發聲了。



日本25歲女主播小室瑛莉子，2024年11月播報新聞時突然暈倒。（截圖）

日本25歲女主播小室瑛莉子，2024年11月播報新聞時突然暈倒。（截圖）

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綜合日媒報導，有人挖出小室瑛莉子自2021年進入富士電視台後，2022年就被提拔成為中居正廣、松本人志節目助理主持人，但她曾因為身體不適休養一段時間，但她回歸工作崗位後，髮型卻從一頭長髮變成短髮，也開始減少穿裙裝，如今也引發網友揣測，疑與松本人志及中居正廣所涉的性醜聞有關。

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對於相關猜測，小室瑛莉子20日早上播報新聞時，哽咽表示：

「每天都感到很不甘心，面對社群媒體上的謠言，導致我和同事非常痛苦。」



對於部份同事沒有機會可以為自己發聲，也感到相當無奈。

由於流言蜚語已傳開，她也呼籲公司該徹底調查內部問題，才能夠給予員工更值得驕傲的工作環境，以及向觀眾傳遞正確資訊。

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