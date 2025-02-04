大S去世｜在日執業醫師分析2大關鍵：日本醫生不喜歡看外國病人

台灣著名女星徐熙媛（大S）於農曆新年期間與家人赴日本旅遊期間，不幸感染流感並引發肺炎，最終不治身亡，終年48歲，消息震驚兩岸三地娛樂圈及粉絲。有在日本執業的台灣醫生分析，大S在日本猝逝的背後，可能與日本醫療制度的特點及語言障礙有關。



大S微博圖片

大S離世前曾與丈夫具俊曄出席好友王偉忠女兒的歸寧宴，當時狀態良好，未料短短十日後就因感染流感並引發肺炎猝逝，令人震驚。雅丰竹北醫美診所副院長楊弘維3日在Threads分享大學同窗好友、日本執業攻讀博士學位胸腔內科醫師徐立恆看法，徐立恆表示，大S在日本捽逝，可能跟日本醫療制度兩大特點有關:

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1. 日本醫院分級制度嚴謹

徐立恆指出，日本的醫院分級制度非常明確，特別是在偏遠地區，例如箱根或北海道的鄉村，醫院可能缺乏急診服務、值班醫生或重症監護室（ICU）。若患者需要進一步治療，必須轉診至其他醫院，這可能導致救治時間延誤。他舉例稱，自己曾在日本一家醫院值班，當時整間醫院的內科和急診僅有他一名醫生，且醫院並未設有ICU，情況與台灣隨處可見的醫學中心形成鮮明對比。

2. 日本醫生不傾向接診外國病人

徐立恆進一步提到，日本醫生普遍不喜歡接診外國病人，原因包括：

- 收費差異：外國病人的醫療費用通常是本地病人的三倍。

- 語言障礙：日本醫生的英語能力普遍較弱，與外國病人溝通存在困難，「醫師詢問病史極端重要」，語言不通可能導致病情延誤。

徐立恆強調，這種情況並非日本醫生的過錯，畢竟語言能力因人而異。此外，雖然旅遊保險通常涵蓋醫療費用理賠，「但可沒有附醫師來幫你看診」。