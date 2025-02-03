大S徐熙媛逝世｜獲金像獎提名、跟2大男神相戀　8段經歷回顧一生

48歲台灣女星大S徐熙媛今(3日) 驚傳離世，其妹妹小S (徐熙娣)也證實死訊，表示姐姐因旅遊日本期間感染流感併發肺炎病逝，粉絲心痛不已。大S 生前走紅中港台，而且歌影視皆有出色成就，一生走過五段感情和兩段婚姻，更在訪談中曾因險死在手術台直言不懼死亡，《開罐》為大家回顧大S的一生。



1. 17歲一出道便爆紅

徐熙媛出生臺北市，畢業於華岡藝校戲劇科。她在家中排行第二，姊姊為徐熙嫻 ，妹妹為徐熙娣，而其三姑丈為名京劇淨角蔡松春。她17歲出道，與妹妹徐熙娣（小S）組成２人女團「S.O.S」（Sisters Of Shu、徐氏姊妹）其中1995年發行的第3張專輯中的《十分鐘的戀愛》一曲，更是一炮而紅，也成為S姊妹在歌壇的代表作。

2. 紅遍中港台

2001年大S與男子偶像團體F4合演《流星花園》飾演董杉菜一角而大紅，並提名金鐘獎最佳女主角獎。此外她也參與不少綜藝節目，包括她與徐熙娣開始主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，後又共同主持《娛樂百分百》，奠定其在演藝圈的基礎。

3. 曾入圍金像獎女主角提名

除了綜藝和電視劇，大S也有演出過不少電影。當中她2008年跟古天樂、張家輝等合演《保持通話》，更獲提名香港金像獎女主角。2009年她再與古仔合作的《大內密探靈靈狗》，2010年夥拍劉德華的《未來警察》以及2012年飾演余文樂女友的《車手》。

《保持通話》劇照

4. 戀人全是高顏值男神

大S由細靚到大，由學生時已多人追求，而且差不多每段戀情都是姐弟戀，而且敢愛敢恨。她學生時期曾與黑人陳建州交往7年；1998年底至2000年，和具俊燁秘密交往1年，因具俊曄經紀公司禁愛令被迫分手。2001年因演出「流星花園」與藍正龍相識相戀，2005年和仔仔周渝民譜姐弟戀，低調交往三年，終因性格不合分道揚鑣。

5. 曾閃婚下嫁汪小菲

2010年，大S與北京企業家汪小菲在一次宴會上認識，兩人僅見面5次就閃婚，大S知道婆婆張蘭抱孫心切，本來長年茹素的她更為生育破戒吃葷，換得生育一子一女。可惜兩人在文化和個性差異不時爭吵，最後大S決定離婚。

大S與北京企業家汪小菲在一次宴會上認識，兩人僅見面5次就閃婚

6. 為生育曾兩次小產

大S更曾經歷2次流產，2011年3月18日時，她因腹中胎兒死亡，終止懷孕，2018年她懷了第3胎，但最終因胚胎停止發育而金行流產手術。

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7. 再次下嫁舊情人

大汪在2021年11月離婚後，舊愛具俊曄找回20年前聯絡方式，兩人決定復合並於2022年2月結婚日韓演藝圈再添一段浪漫佳話。

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8. 曾險死不懼死亡

2017年時，大S因昏倒送醫，事後表示自己心臟有二尖瓣脫垂的宿疾，及癲癇病史，曾多次因為癲癇發作，導致昏迷住院。過去她因壓力過大導致癲癇發作，2016年生兒子時也有發作，甚至一度失去呼吸心跳，險些命喪手術台，2018年又因為感冒又引起癲癇復發。而一向豁達大S生前就在節目上表示自己曾在手術台經歷生死，不懼死亡，更曾坦言：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」