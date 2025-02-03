大S逝世｜14大金句看徐熙媛如何面對人生「死後的世界是非常美」

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息一出令外界震驚又不捨。向來敢愛敢恨的她曾經歷兩段婚姻，也試過因癲癇發作一度失去呼吸心跳，險些命喪手術台。《開罐》整合了大S過去的14句人生金句，帶您回顧她對人生的領悟和睇法。



1.「有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人一見面就像認識了幾輩子，這叫緣分。」

2.「時間長短從來都不重要，重要的是，妳知道身邊的這個人妳想跟他生小孩、過一輩子。」

3.「很高很高的溫度，才能讓玉米開成花朵。很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福。」

4.「愛情是屬於付出愈多，失去也就愈多的東西。」

5.「幸福，是要付出努力和代價的，世上根本沒有所謂的人生勝利組，背後的拼搏，不想說，只是想留給大家一個希望。」

6.「女人不管如何一定要抽空去做自己喜歡的事情，才可以為自己找到衡。」

7.「前任要斷就是要斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。」

8.「我是不會讓自己回頭跟後悔，我必須選擇的是對的選擇，因為我不能選擇舒服的選擇。」

9.「我歡喜我失落，從不逃避，我面對、還要從容。」

10.「愛自己的靈魂，是因為懂得自己心裡的那份"喜歡"，明白自己想要成為一個什麼樣的人，並且愛這樣的自己。」

11.「人一旦勇敢就真正自由，以前愛一個人形影不離，現在放心裡。」

12.「所有發生的一切是無法預知的，所以我一直都抱著很隨性的心情看待人生，任何事情，就讓它默默發生吧。」

13. 「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」

14.「我的個性是這樣子，不管碰到任何困難我都可以走下去，我就是覺得死後的世界是非常美的，所以我就覺得反正不管要遇到什麼事情，大不了就死人，那我就開心了完全達成我的願望。我做事就是很隨性，心裡想到什麼就做什麼。」