拆利是日子2025｜拆利是吉日時間+宜忌｜幾時最旺?亂拆會全年財散

拆利是日子2025｜每逢過年大家都一定收到唔少「利是」，大家有沒有心思思想「拆利是」，數數今年新年有幾多收獲呢?「利是」是代表家人朋友對你來年的祝福，根據傳統習俗若胡亂提早拆利是的話，會有「財散」的禁忌，那哪一日才是拆利是的「吉日」時間呢?



圖自《愛回家之開心速遞》

拆利是2025｜宜忌

其實「利是」亦有著「壓祟錢」的意思，本是父母為了讓孩子們能夠安心，平安躲過妖怪才給孩子，因古時候相傳有一隻名為「祟」的妖怪，每到新年便會出來嚇小朋友，一對夫婦用紅紙包了8個銅錢放在小朋友的枕頭底，卻意外嚇退了「祟」。隨著時日轉變，壓祟錢變成大家常說的「壓歲錢」，亦有著父母長輩對晚輩的祝福和平安的意思。若大家收到利是和不急著拆利是的話，都能夠放在枕頭底，除了能夠避邪外，亦有收好祝福，和聚財之用。

拆利是日子/時間2025｜初七人日+年十五元宵

至於哪日才是「拆利是吉日」呢？坊間一直都有兩個說法，其中一個「拆利是日」便是農曆正月「初七」，即大家常稱的「人日」。「人日」亦有著「人人都生日」的意思，生日就當然可以拆禮物，此時利是即可充當著禮物生日一樣，因而大家都能夠「拆利是」，慶祝生日。

第二個坊間最流行的拆利是「吉日」卻是指於元宵節後，正月初十五後才能拆，因為傳統認為農曆新年第一個月圓之夜，除了是元宵節外，亦是整個農曆新年的最後一天。於過年後拆利是，才能有著「財聚」和「收齊利是」的意頭，意思指大家都完完整整接收好來自各方的祝福和福氣，若早拆利是便會讓福分溜走。

拆利是日子/時間2025｜蛇年吉日吉時

而2025年蛇年拆利是吉日會是2月15日，即是年十八，這日拆利是可增強財運與旺氣,，而當日吉時是下午1點至3點，以及下午7時至9時。有指利是最好用一半儲一半，這樣會運氣滿滿，蛇年行好運。