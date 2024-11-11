玄學家數7大最好命手相　無名指下有直線=財運好　有呢條線係筍盤

常聽人說人生是不公平的，若天生就擁有好氣運，或許會比其他一般人活得更輕鬆快活一點。日本網站マイナビ就分享了7個「天選之人」的手相，若你有這些手相特徵，就代表你有異於常人的運氣，命中注定要成功。



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【1】食指下方有半圓形

在食指下方的隆起處（木星丘）上出現的半圓或直線被稱為「所羅門之環」，象徵著在困難時能夠獲得他人的幫助。此外，木星丘的隆起程度代表著一個人的力量，越是豐滿則表示會擁有更大的權力。有這手相的人更容易被提拔為領導者或高層職位，握有主導權且在困難時能得到周圍支持，是擁有力量和愛心的人。

【2】感情線延伸至食指和中指之間

幸福的形狀因人而異，但結婚並擁有溫暖的家庭也是一種幸運。感情線延伸至食指和中指之間的手相是「良妻賢母、好爸爸」的象徵。家庭穩定則能創造出安心工作的環境。擁有這手相的人性格溫和，定能建立美好家庭。

【3】拇指第二關節上有4個以上的環

拇指的第二關節上的是「家庭環」，有4個環以上的人家庭運和生育運亨通，能夠建立充滿愛的家庭。是這家庭關係良好，受神明保護的象徵。線條越濃，氣運就越強。

【4】命運線上有影響線

若從命運線斜向手指尾側有多條延伸的影響線，這是受歡迎的手相。意味著特別有人氣、容易受人喜愛，會被多方的愛和人保護著。

【5】無名指下有直線

朝無名指延伸的直線被稱為「太陽線」，是像太陽一樣明亮、充滿活力的手相，具有吸引他人的力量。會遇到不少願意為你付出的人，他們亦會為你帶來金錢，讓你人緣、財運雙收。

【6】感情線和頭腦線之間有十字

感情線和頭腦線之間的十字線是對神秘事物有興趣、直覺敏銳的人的手相。擁有強大的直覺力、靈力和感知能力，亦受到祖先保護眷顧，愛情及勝負運都特別強，是天生幸運兒。

【7】拇指第一關節有眼

拇指第一關節形狀像眼睛紋路被稱為佛心紋或佛眼，是有強大的直覺和靈力的人才有的手相。眼睛的形狀越鋭利，力量越強。因為擁有良好直覺，即使遇上挑戰也能輕鬆拆解。