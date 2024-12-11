4大預言家神測2025年有真正大災難？日本毁滅式地震有埋準確日子

2024年又就快過去，不少人都想預知2025年會有甚麼大事發生。而歷年來也有不少預言家被指準確預測到以往發生過的大災難，《開罐》綜合資料，發現4大預言家都不約而同認為2025年會有大災難發生，其中地震頻繁的日本及台灣更有可能再次發生大地震，而歐洲有可能發生極大軍事衝突，甚至令世界走向末日，究竟各個預言家的內容是怎樣？



2025年預言1.日本神準漫畫家：日本有大地震+巨型海嘯

日本漫畫家「竜樹諒」由1976年開始，就記錄自己的夢，並指出自己「能在夢中看到未來」，醒來之後他把夢中所見的事物記下，再畫成漫畫《我的預知力》或《我所看見的未來》。

他的漫畫內多次準確預言了不少世界大事，包括曾夢到皇后樂隊（Queen）主唱Freddie Mercury去世、97年英國黛安娜王妃逝世等等，不過令他真正爆紅的是311大地震，因為書中內容曾準確地預知了是次大地震的發生日期。

不過，最令震驚的是，書中內容有提及預測311日本大地震只是小規模的災難，竜樹諒預言2025年將發生更大地震。他在夢中看到日本外海持續冒泡，同時右側太平洋海面出現了兩條巨龍，接著發生了劇烈地震，高達40公尺的海嘯更湧向各個陸地，而這場災難的發生時間將精確到2025年7月5日早上5點。

竜樹諒在漫畫中預言，超大海嘯襲擊後，他看到一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連接在一起， 同時，竜樹諒也隱約感到自己葬禮也在這段時間內舉行，意味著她或會在這場大災難中喪生。

2025年預言 2.盲眼龍婆預言歐洲衝突或至世界末日

保加利亞預言家盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）雖然去世多年，但她生前留下往後3000年的預言，直至5079年為止。外媒指她的預測命中率達到85%，包括911事件、奧巴馬當選、英國脫歐等世界大事。

盲眼龍婆亦對人類的滅亡作出預測，她預示世界末日將會在2025年開始，指歐洲有兩個國家爆發衝突，除了造成大量人命傷亡，嚴重有機會引發全球性的末日，不過人類會在5079年才會被消滅！

2025年預言3.法國占星預言家指有戰爭和瘟疫

諾查丹瑪斯是16世紀的法國星象大師，他的預言書《諸世紀》記錄了多個世紀的預言，包括預言法王亨利二世之死、法國大革命等。跟盲眼龍婆一樣，諾查丹瑪斯預言，2025年歐洲很可能成為無政府狀態和新戰爭的中心。來自歐洲的勢力將捲入一場殘酷戰爭，更可怕的是還有古老瘟疫的大爆發。一場大瘟疫會帶來比戰爭更嚴重的威脅，在他的預言中還說到了一個帝國的毀滅。

2025年預言4.印度神童預言台灣有地震

阿南德在出席ABS亞洲區塊鏈高峰會前，接受訪問時曾預言南海在2025上半年，會發生3大事件，第一，有機會爆發區域衝突事件，第二，發生天災，第三，出現類似種族滅絕的事件。他指2024年末至2025年上半年因土星和月球北交點相會，象徵與水有關的區域會發生天災，最先出現的地方便是南海，可能會發生地震、海嘯等天災。12月初有日本專家再次提醒公眾要關注「南海海溝特大地震」；台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋分析，該地區在未來30年來發生8至9級地震的機率高達80%，更有機會引發毀滅性海嘯。