20大打工仔術語你識幾多個？「企鵝」經常齋企唔做、哥基代表甚麼

就如每一代都有不同的潮語，打工仔亦有不少「暗號」用來形容在職場上遇到的各種人。例如人盡皆知的「老屎忽」，就形容公司恃老賣老又愛欺負新人的員工。不過其實這些術語還有不少，以下這些大家又有沒有聽過呢？



（Threads圖片）

最近有港女途徑葵涌南記冰室時，發現店方於門外張貼了1張有趣的招聘告示。當中表示需要招聘全職及兼職的「熟手樓面」，希望應徵者為人勤快、主動，有意者則可入內洽談。告示最下方有一行小字強調，「注意：企鵝、方丈、少奶勿擾」。用三個「暗號」形容各種打工仔，令網民大讚形容非常貼切又有創意。

（《食神》劇照）

究竟「企鵝」、「方丈」、「少奶」是甚麼意思呢？有網民就在Threads上分享了一系列用來形容職場上各種人的術語，一起來看看吧。

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20大打工仔術語

【1】企鵝

形容行行企企，齋企唔做嘢的冗員

【2】 方丈

指小氣員工、上司、老細

【3】少奶

指嫁入小康之家，不願做嘢的師奶

（《衝上雲霄》劇照）

【4】稻草人

形容唔出聲無反應的員工

【5】足球員/飛機師

指會失蹤唔返工的同事，參考「射波」及「放飛機」

【6】消防員

返兩日放自己一日假嘅人

【7】電競手

返工時間打機

（《動物系戀人啊》劇照）

【8】鯨魚

指喺公司「大肚婆」，懷孕後工作量大幅減少，但仲霸住個位。

（按勞工法例規定，若僱員按照連續性合約受僱，並已向僱主發出懷孕通知。則僱主由僱員經醫生證明書證實懷孕之日起至產假結束而應復工之日為止，不得解僱該僱員）

【9】木偶

聽上頭指示行事，完全冇自己意見嘅人。

【10】哥基

成日向上司「舔」嘅員工，拍馬屁高手。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

【11】貓頭鷹

鍾意OT到夜晚嘅人，但效率低，純粹搏存在感。

【12】口水佬

得把口，講就天下無敵，做就冇心冇力。

【13】影帝/影后

擅長扮忙，實則冇乜貢獻嘅員工。

【14】電飯煲

返工純粹為份糧，不求表現，穩穩陣陣過日子。

（《大叔的愛》劇照）

【15】沙漏

做事慢吞吞，但總係掂到deadline前完成。

【16】無尾熊

不斷攬住上司，不肯放手，成日黐住討論工作。

【17】啤牌王

周圍散播八卦消息，成為部門新聞發佈會主持人。

（《葉問》劇照）

【18】武術指導

有講冇做。

【19】性格大師

有主見又有脾氣。

【20】烏龜

做事極慢，成日拖延但冇人敢催嘅人。