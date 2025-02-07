2025年辭職攻略　邊個月遞信辭職全年最「著數」？揀呢日只返16日

新年假期過後，不少打工仔都準備開工，除了安排好2025年請假的最好時機之外，想轉工的打工仔除了準備好交接及清假之外，選擇好遞信日期也能令你上少幾日班，近日就有網民整理好2025年辭職攻略，助打工仔把握好每月推薦的最佳辭職日子。



《我要準時放工》劇照

香港打工仔如果有計劃轉工，一般都會在年頭至年中遞信，《開罐》整合了2025年最佳辭職日期，以五天工作制、星期六日及公眾假期休息，以及一個月通知期為前提(唔計遞信當日) ，假設在2月28日遞信，最後受僱日則會在3月31日，打工仔記得擦亮雙眼，把握好最佳辭職日子，最少一個月只需要上班16天！

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二月辭職日子推薦：除28日之外，2月任何日期

除了在2月28日遞信辭職，在其他日子遞上均同樣剩下19天上班日數 。

三月辭職日子推薦：3月28日

3月21日以及3月27日亦同樣是遞信辭職的好日子，上班日數只有18天，但若果在3月28日遞信辭職，上班日數則只有17天，成為三月份最佳遞信日期。

四月辭職日子推薦：4月11日

該日為2025年最佳年度辭職日，若在4月11日當天遞信，上班日數低至16天，而4月10日、4月14至4月17日亦是相當不錯的遞信日期，上班日數只有17日。

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五月日子推薦：5月2日

五月就只有一個日子比較推薦打工仔遞信辭職，約在5月2號當天遞信，上班日數只有19天。

六月辭職日子推薦：6月6日、6月13日、6月20日、6月27日

六月有四個較為推薦日期，該四個日子上班有數均只有19日，是相當不錯的辭職日期之一！

七月辭職日子推薦：7月4日、7月11日、7月18日、7月25日

選擇在七月辭職相較前幾個月，上班日期會在稍長，選擇在這四天辭職，上班日數仍有二十天。

八月辭職日子推薦：8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日

選擇在八月遞信辭職與七月概況相似，上班日數與七月一樣為二十天。

九月辭職日子推薦：9月12日、9月19日、9月26日

選擇該三天遞信辭職，上班日數只有18天。

十月辭職日子推薦：10月3日

10月推薦的遞信日期只有一天，選擇在當天遞信辭職，上班日數只有18天。

十一月辭職日子推薦：11月28日

11月與10月的辭職概況大差無幾，選擇擇在11月28日當天遞信，上班日數是18天。

十二月辭職日子推薦：12月4日、12月5日、12月11日、12月12日、12月18日、12月19日

12月相宜的遞信辭職日子偏多，若果選擇在4號、11號或18號遞信辭職，上班日數只有10八天。而如果在5號、12號或19號，上班日數就更少，只有17日。

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作為打工仔被老細壓搾咗咁多年，終於等到炒老細魷魚的一日，雖然妄想自己可以瀟瀟灑灑走一回，但現實歸現實，該做的禮儀和程序還是要做足的。辭職信最重要的就是寫清楚自己Last Day的日期，以及及早和人事部查詢，並計算假期等。其次，遞信的黃金時期當然是星期五收工前一個鐘！這樣可以避免老細捉住你促膝詳談，也可以給彼此有一個週末的時間緩衝。👉👉👉點擊7大重點教你遞上完美辭職信！