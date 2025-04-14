15歲港孩首遊日本出PO「打敗99.9% 香港中學生」11大潮語你識幾多

不少港人自細就四圍去旅行，尤其日本，不過近日一名港孩首遊日本出PO晒出網絡潮語「打敗99.9% 香港中學生」，卻惹來一班唔get潮語的家長，紛紛湧出來留言嘲笑，令一眾後生仔網民無語。其實每個年代都有他們的潮語，不懂當中含意隨時會鬧出笑話，《開罐》就為大家整合了11個近年大熱的網絡潮語，避免衝出來留言反被恥笑就尷尬了。



threads截圖

有15歲港孩上周五（11日）出發去日本大阪旅遊，他在Threads發帖文分享喜悅，在機場手執護照及機票自拍，其帖文表示：「15歲人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生。而「打敗99.9%......」是近日Threads常用來吸引注意力的網絡潮語之一。

不過一批家長卻不明「打敗99.9%香港中學生」這句說話的意思，反批評樓主炫耀15歲可去日本旅遊，當中最精彩的留言包括「我個女，一歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收皮啦」、「我個女八個月大就去日本」、「我個仔第一次去日本係11歲，而且冇父母帶......」、「呢位同學......我明白你嘅興奮，但你呢個Po用詞係咪有問題？你係咪應該用『被99.9%嘅香港中學生打敗呢』？」

不少明白該網絡潮語的網民紛紛留言反嘲一眾家長「唔get」，更留言為少年送上祝福，當中如Anson kong江𤒹生、廖子妤、游大東等，也有網民更為少年抱不平「好大陣白花油味」「睇開threads嘅千祈唔好去Facebook」，而早前留言揶揄的網民也多已刪除留言。

網絡潮語千變萬化，幾個月很多時已經將潮語改朝換代，很多你知道的潮語或許已經過時，隨時暴露年齡的秘密，《開罐Opener》就為大家合集了11個2025年00後、10後潮語合集，幫你跟上最新潮流！

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2025年最新潮語一：影到我plz del

「影到我 plz del」原先是諷刺他人偷拍的行為，早於2024年中旬已經流行於Threads、Facebook等社交平台，慢慢流行成年輕網民之間會變成的一句網絡用語，亦有不少香港藝人都會在threads引用這句話，例如雲浩影、郭嘉駿193、林家謙等。

2025最新潮語二：觀濱

所謂「觀濱」實際上是指「觀塘海濱」，事緣除夕夜當天有大量年輕人去觀塘海濱倒數，當中有不少「Free Kiss」、「Free Hug」活動，甚至有人在海濱公廁內進行性行為，以致觀塘海濱瞬間紅遍網絡，被網民稱之為「Gen Z 蘭桂坊」，所以「觀濱」也成為了新一代人的「蒲點」。

2025最新潮語三：Free Hug/Free Kiss

「Free Hug」和「Free Kiss」亦因為除夕夜當晚有人在觀塘海濱疑發生性行為，而成為新一代潮語之一，不少網民會用「Free Hug／Free Kiss」來形容年輕一代的交友方法，甚至帶有諷刺有「濫交」的意味在其中。

2025年最新潮語四：你7街訓

何太在直播中大罵何伯

何伯與何太在《東張西望》節目中一炮而紅，節目後何太在各大平台直播亦引來不少網民關注，而在其中一次直播中何太激動鬧爆何伯：「你7街瞓，唔好再跟住我？」，與節目中曬恩愛表現大相逕庭，令網民嘆何太露出真面目，因此「你7街瞓」就成為潮語之一,不過隨著事件已炒熱了半年，呢句都開始少人講咗。

2025年最新潮語五：KAM

「KAM」其實已在年輕人圈子中流行一段時間，甚至已經演變成日常話語之一，「好KAM」、「KAM L」意指一件事或一個人十分奇怪，在網絡上仍然有大批人使用，或者人世間KAM L也實在太多吧......

2025年最新潮語六：贏咗99%香港人

00後為吸引threads流量密碼亦輸出渾身解數，網民發帖時在文章首句用上這2句，其帖文瞬間就會受到廣傳，成為流量密碼，不論真正的內容是甚麼都能夠獲得廣大關注，同時引來網民留言積極討論。

2025年最新潮語七：老best

「老Best」是老友、好朋友的意思，從「Best Friend」變化而來。

姜濤（左）為I人，Edan（右）為E人

2025年最新潮語八：I人/E人

MBTI性格測試風靡年輕人圈子，在朋友聚會中都會分享自己的MBTI，內向型稱為I人，外向型則為E人，更有部份年輕人會將自己內向型與的測試結果比例，在網絡或與朋友分享，例如「我99% I」。

2025年最新潮語九：LM

「LM」代表「留名」的意思，通常出現在討論區或各種社交平台的留言區，方便用戶跟進熱議的話題，亦可方便用戶日後查看其他用戶留言。

2025年最新潮語十：打羽毛球

「打羽毛球」在網絡上逐漸成為進行性行為的潮語或代名詞，早前因為教育局更新性教育的教材，教材中包括引導學生填寫「承諾書」，承諾會控制性幻想或性衝動，拒絕婚前性行為，又舉例如果男生與女生獨處一室，並出現性衝動時，可以選擇「立即離開現場」，或「一起到運動場打羽毛球等」，但熱度相對已唔高。

2025年最新潮語11 ：望周知

「望周知」其實是常用的正式用語，希望加強訊息的重要性，讓有需要人士留意及了解詳情，一般在公司、學校等正式公告或通知裏可以看到，現今進化成網絡用語也常被網民用於強調意見及語氣，也是常見「流量密碼」之一。

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