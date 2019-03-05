【集體回憶】媽咪面、鱈魚絲　15款90後小學小息必定食過兒時零食

今天3月6日是芝士條日！還記得自己小時候的小息時間除了芝士條，還吃過甚麼零食嗎？原來隨著年月過去，當中不少零食都默默消失了。以下為你盤點15款90後必定吃過的零食，快來看看有沒有你的兒時最愛！

吃芝士條最好吃的當然是手上黏著的粉末！（lowfodmap@instagram）

【1】芝士脆條、芝士波

原來芝士脆條有屬於自己的節日！3月6日是國際芝士條日，令小編不禁想起小學小息時吃的芝士條、芝士圈、芝士波！每個人都有自己喜歡的品牌，但不變的是，吃完芝士類零食後，手指一定會沾滿黃黃橙橙的芝士粉，這時候吸吮乾淨才是王道！

（網上圖片）

【2】出奇蛋

最想念的兒時零食，沒有之一！小息時身邊總有同學正撕開出奇蛋的錫紙，然後將出奇蛋分成好幾份與同學分甘同味，而裡面的玩具蛋殼總是油油的超難打開。這個舊包裝的出奇蛋，在香港已經難以買到，取而代之的是新版出奇蛋，食用時需要用小湯匙舀來吃。但我們心中的出奇蛋，永遠只有一款！

（網上圖片）

【3】鱈魚絲、魷魚絲

牌子多樣，但當時最受小學生歡迎的都可謂「超人魷魚絲」了。味道不是重點，重點是每包附贈的「超人徽章」，每逢到了小息，每個男生都會拿珍藏炫耀一番，或是在木桌上玩「彈徽章」的遊戲。明明每個徽章都是一樣的物理構造，但總是會覺得上面的圖案會直接影響攻擊力！

（tingtingvh@Instagram）

【4】紫菜動物餅

動物餅其實有很多味道，但小學生總是鍾情紫菜味。每次吃完之後，手指和牙齒上總是沾滿紫菜碎，就算不問也知道你小息吃過甚麼了啦！

（tree0920_me@Instagram）

【5】媽咪麵

「媽咪麵藍毛毛演奏會開始啦！」沒錯，以前每到小息，基本上到處都是藍毛毛的演奏會。現在回想起，當時大家分享一包媽咪麵，啜完手指又再伸入麵袋，啜完手指又再伸入麵袋......唉小編開始後悔和大家分享媽咪麵。

（brucedoesntcare@Instagram）

【6】Poifull軟糖

這款零食，當然最適合上課偷食（好孩子不要學哦！）偷偷在抽屜內輕輕倒出一顆放在手掌心，然後佯裝自然地來一個「哈欠」。YES！成功將糖果送入口！

當時同學們還會分為橙味陣營和檸檬味陣營呢！（網上圖片）

【7】雀巢檸檬冰冰／香橙冰冰

小息時間有限，都總是會有勇士挑戰在短時間內吃完一支雪條。看著那幾個男生鬥快把冰冰咬開然後吞下，真是看到都替他們頭痛......

大家又是怎樣吃呢？（網上圖片）

【8】四方果

以前小息很難找到小湯匙舀來吃，而且用小湯匙舀的話，很大機會會濺到全身都是糖水，所以大部份學生在小息時都是用吸管來啜啜啜的！可惜小編最愛的四方果已經停產了，嗚嗚。

【9】咪咪面

這是老師請大家吃零食時的「高級選項」！咪咪面香脆惹味，比起其他麵類零食，味道甜甜好特別，一包份量不多，麵是粗粗短短的，以前一定要吃夠兩包才夠呢！

見到包裝真係回憶都返晒嚟！（vic_foodie@Instagram）

【10】香菇肥牛

以前校外會有小販叔叔販售零食，這個就是主打產品！一包香菇肥牛只售兩三元，鹹鹹香香又有嚼頭，是不少小學生的最愛，但小編到現時都不知道到底這包「香菇肥牛」為何叫「香菇肥牛」。

（sailordor@Instagram）

【11】四洲紫菜

小學生總是愛任何事都鬥一番，例如鬥吃Wasabi紫菜......「你能一次吃兩塊嗎？」「我一次過吃一包都可以！」

這個消失的姐姐，難道就係「三家姐」？！（網上圖片）

【12】姐姐麵

根據小編印象，姐姐麵是比媽咪麵便宜一點的，口味相比媽咪麵也比較淡。曾經有很多人爭論到底姐姐麵好吃還是媽咪麵好吃，可是結果還沒有出來，姐姐麵就已經消失了。

螺旋紋的外表令人印象深刻。（網上圖片）

【13】士多啤梨牛奶糖

螺旋紋的外表令人印象深刻，牌子倒是沒有太多人記得，大概是不同牌子都有推出吧。對於味道不是太記得，腦袋只有被這顆硬糖噎到的的回憶......

（elephantsum@Instagram）

【14】牛奶公司牛奶樂

小時候在小賣部兩元就能買到的雪條，朱古力味又很濃，在夏日打救了不少又熱又窮的學生，是CP值最高之選！

小時候總覺得份量很大的雪條，大滿足！（ling_c_chan@Instagram）

【15】雀巢大腳板雪條

小時候總覺得份量很多，大滿足！不過正因為太大條，吃的速度總是追不上融化的速度。小學體育衫上面的雪糕跡，有一半都是「大腳板」留下的痕跡。曾經消失一段時間的大腳板雪條，現時重現江湖，不過好像縮了水，到底是我長大了，還是它變小了？