【暗黑料理】新款流心包外型激似冬菇　媽媽竟誤會拿去煲雞湯？！

創造力量和幻想，經常會讓大家嚇一跳。繼早前有台灣網民分享，媽媽將他買回家的壽司煮熟變三鮮炒飯後，近日再有台灣網民發帖指，媽媽將新款冬菇外形的黑芝麻包當作是真冬菇，拿去熬雞湯！住家飯界別又有新的暗黑料理出爐，定必在餐桌上掀起一場腥風血雨！

網民SammiZheng在爆怨公社分享。（網上圖片）

有台灣網民在《爆怨公社》分享，本應打算寄了一份冬菇造型的流心包回老家，讓爸媽嘗鮮。沒想到媽媽竟然沒注意到芝麻包的標籤，誤以為是真冬菇，直接拿去煲雞湯。帖文還附上「冬菇包」被煮湯後的模樣，浸濕後的芝麻包明顯褪色，像是煮穿了餡的湯圓。

近兩年酒樓餐廳都頻頻見到「冬菇包」的身影，剛推出時更被稱為「端上桌大家都傻眼的神祕料理」，評價不一。



▼其實這偽香菇是流心芝麻包，點擊看看究竟有多像冬菇▼

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其他網民紛紛留言笑指，媽媽的料理很有創意，驚呼芝麻包「變湯圓了」，「阿母有先泡水嗎？」、「長得太像～媽媽才認錯了」、「媽：元宵都過了還寄湯圓來」、「新吃法，不錯阿，麵疙瘩吃法」。更有又附上冬菇包的「正確食用方法」，笑指「我們的家會對半切，這樣可以過濾假香菇」，「拿的觸感不會不同嗎？」。